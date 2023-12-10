"Вторгнення з Марса": через дах чоловік має знести свій будинок вартістю £500 000 (фото)

За словами сусідів, скляний дах будинку "світився, як різдвяна ялинка" вночі, це виглядало "як інопланетне вторгнення".

Related video

У Великій Британії багатий землевласник Тоні Гарві отримав припис знести свій незаконно побудований будинок вартістю 500 000 фунтів стерлінгів після того, як він "загорівся, як різдвяна ялинка" вночі, пише Daily Mail.

Спірний об'єкт нерухомості розташований на сільськогосподарських землях біля села Вест-Комптон. Це одноповерховий будинок, на думку власника, відповідає сільському розташуванню. Однак його поява викликала скарги з боку жителів села, які заявили, що його великі засклені вікна "світяться, як різдвяна ялинка", вночі, коли вмикається світло.

Один сусід поскаржився на світлове забруднення, що виходить від будинку, додавши: "Коли він увімкне світло, воно світиться і має вигляд як інопланетне вторгнення з Марса".

Жителі села також стверджують, що спорудження будівлі перенаправило стоки води з поля на дорогу, що створює небезпечні умови для водіїв, коли вода замерзає в холодну погоду.

Будинок відвідали представники місцевої ради, які зазначили, що будівництво було незаконним. Представники Ради Сомерсета вручили Гарві виконавче повідомлення, в якому йдеться про те, що він має знести будинок протягом шести місяців.

Фото: BNPS

Суперечка про будівництво будинку розколола місцеву спільноту. Хоча більшість жителів Вест-Комптона виступають проти незаконного проживання Гарві, його підтримують жителі сусіднього Шептон-Маллета, де базується його бізнес. Один із його прихильників сказав, що це рішення "смердить німбізмом".

Сусідка Гаррієт Рей висловила побоювання з приводу конфіденційності своєї власності. Вона сказала: "Будівля розташована на видному місці на вершині пагорба, звідки відкривається краєвид на будинки і сади жителів Західного Комптона, що призводить до відсутності усамітнення як влітку, так і взимку. Вночі будівля освітлюється, як різдвяна ялинка, тож на горизонті домінують вогні будівлі. Я вважаю, що будувати щось без дозволу на будівництво неправильно. Нам усім потрібно отримати дозвіл на будівництво".

Інший сусід Стюарт Вон зазначив: "Він побудував доволі химерну будівлю, з якої відкриваються фантастичні краєвиди. Але її дуже добре видно з усього Вест-Комптона, тому що вона розташована на вершині хребта. У цьому населеному пункті немає вуличних ліхтарів і немає світлового забруднення, тож, коли він вмикає світло, все загоряється і це має вигляд вторгнення інопланетян з Марса".

Один із мешканців зазначив, що заявку Тоні на реєстрацію планування було відхилено, чиновники написали дуже різкий висновок, що абсолютно недоречно.

"Він був би божевільним, якби не оскаржив рішення про знесення будівлі. Ймовірно, він витратив на її будівництво 60 000 фунтів стерлінгів, а зараз вона, ймовірно, коштує 500 000 фунтів стерлінгів", — зазначив один із жителів, який став на захист Гарві.

Але представники влади впевнені в правильності свого рішення і вимагають знести особняк.

"Місцеве управління планування, ретельно розглянувши підстави для відмови, визнало це доцільним, і було видано виконавче повідомлення, яке вимагає знести власність і повернути землю під сільськогосподарське поле", — заявив представник Ради Сомерсета.

Раніше, 5 грудня, повідомлялося, що ялинка в центрі Лондона обурила британців. Новорічну красуню, привезену з Норвегії на знак подяки Великій Британії, встановили на Трафальгарській площі.