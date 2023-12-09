Чому тимчасова самотність може бути корисною: 7 причин залишитися наодинці із собою

Іноді нам хочеться, щоб наше життя належало тільки нам. Це може бути корисно для самопізнання, відпочинку та правильної оцінки наявних стосунків.

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Мати сім'ю та друзів — це прекрасно. Ми любимо їх, із задоволенням проводимо з ними більшу частину часу, разом займаємося домашніми справами, ходимо на тренування, розважаємося і відпочиваємо. Але потрібно визнати, що час, який ми проводимо на самоті, не менш важливий, і деякі речі просто неможливо зробити, перебуваючи в компанії інших людей. Про те, у чому полягає користь тимчасової самотності, розповів сайт WiseBread.

Іноді нам хочеться відчути, що наше життя належить тільки нам. Якщо у вас є така можливість, приділяйте собі бодай трохи часу, коли вся ваша увага буде зосереджена лише на власних бажаннях і потребах, чи то лише годину на тиждень, чи то поїздка за місто на всі вихідні, і ви побачите, наскільки покращиться ваш емоційний стан.

1. Самотність дає вам час подумати

Іноді події в житті — погані чи хороші — можуть розвиватися настільки стрімко, що легко забути про себе і про те, що часом потрібно зупинитися і дати собі час все обміркувати.

Недовга самотність дає нам цей час, щоб упорядкувати свої думки і почуття з приводу того, що відбувається. Без такого перезавантаження наша свідомість виявляється надто перевантаженою, що веде до підвищеної тривожності та стресу.

2. Ви можете відчути натхнення і зайнятися творчістю

Переважна більшість тих, хто створює твори мистецтва або винаходить щось нове, творять на самоті. Якими б творчими здібностями ви не володіли, їм буде легше розкритися без сторонніх очей.

Пишіть вірші або музику, малюйте, ліпіть, пишіть унікальний програмний код або приготуйте авторський кулінарний шедевр, одним словом — відкрийте свій розум і творіть.

3. Самотність дає можливість відновитися і накопичити сили

Спілкування з іншими людьми життєво важливе для будь-кого з нас. Але коли його занадто багато, це стомлює і виснажує ресурси. Відпочиньте від розмов і спілкування, залишившись сам на сам із собою. Це дасть вам можливість відновити витрачену енергію та із задоволенням продовжити спілкування через деякий час.

4. Ви можете використовувати усамітнення для самопізнання

Проводити час на самоті означає віддати безумовний пріоритет своїм думкам і почуттям і дозволити собі не цей час не піклуватися про когось іще. Це дає можливість глибше вивчити свою особистість.

Існує безліч шляхів і практик самопізнання, і що б ви не обрали — це дорога до внутрішньої гармонії та рівноваги.

5. Самотність дає можливість відчути незалежність

Коли ви перебуваєте на самоті, ви вільні від чужих думок, порад, оцінок і допомоги. Ви можете розраховувати тільки на себе і самостійно приймати рішення.

З незвички це може лякати, але подумайте про те, що у медалі є й інший бік — незалежність і самодостатність, що підвищує впевненість у собі та у своїх силах.

6. Ваша продуктивність може бути набагато вищою на самоті

Легше домогтися більшого, коли ви вільні від відволікаючих чинників, зокрема від людей, і можете приділити час собі. Самотність може бути дуже корисною, коли накопичилися відкладені справи, на які весь час не вистачає часу або сил.

7. На самоті ви зможете оцінити, наскільки важливі люди у вашому житті

Недовга розлука з близькими дає змогу зрозуміти, наскільки вони вам дорогі. На самоті злітає лушпиння буденності стосунків, зникає роздратування і втома і повертається гострота почуттів.

Водночас, якщо стосунки з кимось нагадують "валізу без ручки", залишившись віч-на-віч зі своїми почуттями, вам буде легше наважитися на зміни і припинити псувати життя одне одному.

Нагадаємо, вчені назвали вік, коли краще побути на самоті й не вступати у стосунки. Дослідники виявили, що самотність у певному віці допоможе краще впоратися з "розбитим серцем" у більш пізньому віці.

Раніше Фокус писав, чому відчуття самотності і сама самотність — це різні речі. Такого висновку дійшли вчені з Університету Арізони після того, як провели комплексне дослідження.