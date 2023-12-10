Уже оглядають туристи: два таємничі кораблі-привиди викинуло на берег (фото)

На борту одного із затонулих суден перебуває понад 600 галонів палива. Екологи побоюються можливого розливу.

Related video

Два загадкові кораблі-привиди з різницею у два місяці викинуло на пляж у Перу. Туристи скористалися можливістю забратися на них, щоб трохи їх дослідити. Про це пише Metro.

Важливо

Особливе місце: пілоти бояться аеропорту, в якому можна приземлиться "тільки 1 раз" (відео)

Перше судно під назвою "Герреро" було викинуто на пляж Вентанілла в жовтні після того, як його якір обірвався в морі. Друге судно під назвою "Куан Тум" опинилося на тому ж березі після того, як його відправили на допомогу першому кораблю, але у нього виникли технічні проблеми.

Відтоді, як два місяці тому на пляжі з'явився перший корабель, він став справжнім місцем для збору туристів. Багато людей змогли забратися на іржаве судно. Їх попередили, щоб вони не наближалися до суден через побоювання за громадську безпеку, але заборона була порушена.

Видання зазначає, що на борту другого судна перебуває понад 600 галонів пального, і екологи побоюються можливого розливу. Глава порту Кальяо подав офіційну скаргу в спеціалізовану прокуратуру з екологічних питань.

"Вирішенням проблеми було б прибрати їх, що можна зробити морем або сушею, але обидва варіанти будуть дуже дорогими", — сказав представник порту.

Туристи полюбили зализати на іржаве судно Фото: Jam Press

Власники отримали припис від управління по боротьбі з екологічними злочинами, регіонального уряду і міністерства довкілля прибрати свої судна для запобігання злочинам, пов'язаним із забрудненням довкілля.

"Забратися наверх дуже складно, ми змогли зробити це за допомогою старих шин. На палубі є кілька маленьких кімнат, де все має вигляд іржавого, все брудне. Це не туристична пам'ятка, і одна з найнебезпечніших речей, адже конструкція іржавіє", — розповів інфлюенсер Сой Діджей.

На борту другого судна перебуває понад 600 галонів палива Фото: Jam Press

За його словами, корабель, схоже, перебуває в дуже поганому стані, і від нього виходить "дуже сильний запах".

Раніше Фокус повідомляв, що туристи застрягли в пустелі, довірившись Google Maps. GPS-навігатор писав, що мандрівники досягнуть кінця маршруту на 50 хвилин швидше. У підсумку люди застрягли на ґрунтовій дорозі і їм довелося викликати евакуатор, щоб той забрав їх.

Також повідомлялося, що законослухняна пасажирка круїзного лайнера назавжди потрапила до "чорного списку" через жуйку. Туроператор вважає, що жінка має сплатити майже 1700 доларів за круїз, на якому вона не була. Пізніше компанія запропонувала повернути їй частину грошей і відшкодувати вартість замовлених екскурсій.