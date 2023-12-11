Звільнена заручниця зробила тату з потужним посланням до терористів ХАМАС (фото)

Бойовики викрали дівчину після початку нового етапу війни в Ізраїлі — 7 жовтня цьогоріч.

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21-річна Мія Шем, яку нещодавно звільнили з полону терористів ХАМАС, зробила символічне татуювання з потужним посланням до кривдників: "Ми будемо танцювати знову 7.10.23". Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши відповідні фото.

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"Я ніколи не забуду 7 жовтня 2023 року. Біль і страх, важкі краєвиди, друзі, які більше не повернуться, а також ті, кого ми ще повинні повернути. Ми переможемо, ми будемо танцювати!" — написала Шем й додала фото з натільним чорним написом на лівому передпліччі.

Мія — майстриня татуювань ізраїльсько-французького походження. Вона була серед гостей музичного фестивалю, викрадених ХАМАСом після початку нового етапу війни в Ізраїлі — 7 жовтня цьогоріч.

21-річна Мія Шем Фото: Instagram/Liav Forer 21-річна Мія Шем

Бойовики перевезли поранену дівчину через кордон. Її можна було побачити на відео, опублікованому в мережі невдовзі після моторошного рейву.

Мія Шем у полоні ХАМАС Фото: Instagram/Liav Forer

"Зараз у Газі. За мною доглядають, дають ліки, все добре. Я тільки прошу, щоб мене якнайшвидше відпустили додому, до батьків, до братів і сестер. Витягніть мене звідси якомога швидше, будь ласка", — благала вона на відео.

21-річна Мія Шем Фото: Instagram/Liav Forer 21-річна Мія Шем Фото: Instagram/Liav Forer

Родичі Шем провели низку пресконференцій, щоб пришвидшити безпечне повернення дівчини додому.

30 листопада ХАМАС звільнив Маю, і вона уже возз’єдналася зі своєю сім’єю. Але дівчина зізнається, що важко переживає те, що з нею зробили члени терористичної організації.

Зазначимо, 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС атакували низку ізраїльських поселень, розташованих біля кордону із сектором Гази. Під час атаки нападники убили півтори тисячі осіб — цивільних та військових. Крім того, приблизно 200 осіб захопили в заручники, зокрема — жінок різного віку, дітей, чоловіків.