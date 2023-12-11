Освобожденная заложница сделала тату с мощным посланием к террористам ХАМАС (фото)

Боевики похитили девушку после начала нового этапа войны в Израиле — 7 октября этого года.

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21-летняя Мия Шем, которую недавно освободили из плена террористов ХАМАС, сделала символическую татуировку с мощным посланием к обидчикам: "Мы будем танцевать снова 7.10.23". Об этом девушка рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующие фото.

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"Я никогда не забуду 7 октября 2023 года. Боль и страх, тяжелые пейзажи, друзья, которые больше не вернутся, а также те, кого мы еще должны вернуть. Мы победим, мы будем танцевать!" — написала Шем в и добавила фото с нательной черной надписью на левом предплечье.

Мия — мастер татуировок израильско-французского происхождения. Она была среди гостей музыкального фестиваля, похищенных ХАМАСом после начала нового этапа войны в Израиле — 7 октября этого года.

21-летняя Мия Шэм Фото: Instagram/Liav Forer 21-летняя Мия Шэм

Боевики перевезли раненую девушку через границу. Ее можно было увидеть на видео, опубликованном в сети вскоре после жуткого рейва.

Мия Шем в плену у ХАМАС Фото: Instagram/Liav Forer

"Сейчас в Газе. За мной ухаживают, дают лекарства, все хорошо. Я только прошу, чтобы меня как можно быстрее отпустили домой, к родителям, к братьям и сестрам. Вытащите меня отсюда как можно скорее, пожалуйста", — умоляла она на видео.

21-летняя Мия Шэм Фото: Instagram/Liav Forer 21-летняя Мия Шэм Фото: Instagram/Liav Forer

Родственники Шем провели ряд пресс-конференций, чтобы ускорить безопасное возвращение девушки домой.

30 ноября ХАМАС освободил Маю, и она уже воссоединилась со своей семьей. Но девушка признается, что тяжело переживает то, что с ней сделали члены террористической организации.

Отметим, 7 октября 2023 года террористы ХАМАС атаковали ряд израильских поселений, расположенных у границы с сектором Газа. Во время атаки нападавшие убили полторы тысячи человек — гражданских и военных. Кроме того, около 200 человек захватили в заложники, в том числе — женщин разного возраста, детей, мужчин.