Усього 50 пенсів: у Великій Британії продається будинок за смішною ціною (фото)

Якщо є зайвий дріб'язок, ви можете купити собі нерухомість у Великій Британії з приголомшливим краєвидом на красиву долину, але потрібно бути готовим до серйозного ремонту.

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Нечасто можна купити будинок за ціною дешевої пачки чипсів, але у Вельсі є такий будинок, який обійдеться вам лише в 50 пенсів, повідомляє Мirror.

На аукціоні Пола Фоша встановили крихітну ціну за занедбаний будинок на схилі пагорба недалеко від Крамліна. Ця стара будівля розташована на схилі долини в колишній промисловій будівлі.

Фото: WalesOnline

"Два бляшані будинки наразі перебувають у поганому стані. Однак вони є. Їхній нинішній стан потребує ремонту, але їх цілком можна полагодити і здати в оренду", — ідеться в описі лота.

Аукціон Фоша повідомив, що новий власник поруч зможе побудувати новий будинок.

"Як альтернатива земельна ділянка, на якій вони розташовані, може надати можливість для альтернативного розвитку, такого як будівництво окремого будинку, за умови, звичайно, необхідних дозволів на планування. Перший будинок включає передпокій, вітальню, кухню, туалет і дві спальні, а в другому будинку є вітальня, спальня та кухня. Із боків, ззаду і спереду є ділянка з парковкою", — повідомили продавці.

Фото: WalesOnline

Отримання доступу для будівництва на цій ділянці може виявитися важким, але краєвид із неї приголомшливий. Можливо, додаткові витрати варті того. За умови отримання згоди на планування ця ділянка може стати ідеальним місцем для будівництва нового будинку.

Ділянку з будівлею буде виставлено на аукціон за орієнтовною ціною 50 пенсів (23 гривні — ред.) за будинок (тобто всього 1 фунт стерлінгів, на сьогодні — 46 гривень) на аукціоні Пола Фоша.

Нагадаємо, 10 грудня повідомлялося, що через дах чоловік має знести свій будинок вартістю £500 000. За словами сусідів, скляний дах будинку "світився, як різдвяна ялинка" вночі, це мало вигляд "інопланетного вторгнення".