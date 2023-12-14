Пасажирам із зайвою вагою дозволили безплатно брати ще одне місце у літаку (відео)

Мандрівниця та TikTok-блогерка Кіммі вирішила провести експеримент й перевірила, чи ця схема робоча. Виявилось, що так.

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Популярна американська авіакомпанія Southwest Airlines дозволила туристам із зайвою вагою отримати додаткове місце без доплат. Згідно з офіційною політикою, пасажири на борту літака, чиї габарити "виступають" за підлокітник, мають повне право зайняти й сусіднє сидіння.

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"Пасажири можуть придбати одне місце, але вже безпосередньо перед посадкою обговорити свої потреби з нашими співробітниками. Вони переглянуть план розміщення сидінь й запропонують можливі варіанти", – зазначено на сайті Southwest Airlines.

Як варіант, перевізник пропонує своїм клієнтам відразу придбати додаткові місця, а потім звернутися до них для відшкодування вартості. Бо, зрештою, у день вильоту вільних місць може і не бути.

Блогерка Кіммі, яка назвала себе "товстою самотньою мандрівницею", зняла експериментальне відео у TikTok, аби з’ясувати, чи працює ця схема у реальному житті.

Туристка підійшла до стійки реєстрації авіакомпанії і сказала: "Добрий день, я б хотіла сьогодні скористатися вашою послугою для габаритних клієнтів". Після цього дівчині видають два посадкових талони, й вона без проблем сідає на борт з вільним місцем праворуч.

Блогерка Кіммі називає себе "товстою самотньою мандрівницею" Фото: tiktok.com/@kimmystyled

"Я робила таке багато разів, і жодного разу не було проблем чи відмов. До того ж великим пасажирам дозволено сідати у літак першими й отримати подовжувач ременя безпеки", – стверджує Кіммі.

На завершення блогерка сказала, що аплодує авіакомпанії за те, що вона зробила авіаперельоти комфортнішими та доступнішими для всіх людей.

#southwestairlines #customerofsize #customerofsizepolicy #plussize #plussizetravel #traveltips #plussizetraveltok #traveltok ♬ original sound - Kimmy @kimmystyled How to use @southwestair customer of size policy. Southwest is the only airline that allows you a second seat at no extra cost even if the flight is FULLY booked. You HAVE to use it at the departing gate when you start your journey. If you don’t use it going out you cant use it flying back. Go to the departing gate agent and kindly ask them to use the customer of size policy. I’ve done this a dozen times and never had an issue or been denied. They will print you a new ticket + a second ticket to put down on your free seat. You will also be allowed to pre board! Enter the aircraft, get your seatbelt extender, and grab your seat! I place the ticket in the seat next to me. I always take the window seat. If anyone tries to sit it in I kindly let them know I have two seats booked. To be honest I almost never get approached because no one wants to sit in the middle seat next to a fat person on a plane 🙃. I’ve heard from others sometimes southwest will just put customer of size in your account so anytime you approach the main ticket gate you’ll get both your tickets at once but this hasn’t happened to me yet. I think this has to do with how “visibly fat” you are. Public airplanes are public transportation and should be accessible and comfortable for us all. I applaud @southwestair for being the only airline with a fair and humane way of flying fat passengers with dignity. We shouldn’t have to pay for two seats. Seats should be larger for all people including tall and pregnant passengers. Since airlines got deregulated it’s been an ADA nightmare. Airlines should also allow wheelchairs in the cabin esp power wheelchairs. This is an access issue at the end of the day and discriminatory to fat and disabled customers. #southwest

Раніше Фокус писав, що бортпровідники в літаках під час зльоту й посадки сидять на руках долонями вгору. Багато хто впевнений, що то лише звичка, хоча насправді вони зобов’язані це робити згідно з посадовою інструкцією.

Крім того, ми розповідали про працівника аеропорту, якого звільнили після того, як він залишив на валізі одного з пасажирів таємниче послання. Повідомляється, що Маріо Лукас повертався додому на Кіпр із Великої Британії. Чоловік через особисті причини зареєструвався на рейс лише за 90 хвилин до посадки. Як з’ясувалось, це обурило представника авіакомпанії Ryanair.