Камені часів Помпей: прикраса під сходами виявилася давно забутим артефактом (відео)

Понад 50 років туристи дивилися на копію, тоді як оригінал висів у будинку бельгійської сім'ї.

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Батько і син із Бельгії були приголомшені, дізнавшись, що сувенір, який прикрашав передпокій їхнього будинку близько 50 років, є справжнім артефактом із загубленого італійського міста Помпеї. Про це пише UPI.

80-річний Рафаель де Теммерман і його син Геерт де Теммерман розповіли, що відвідували Італію 1975 року, і під час екскурсії містом Помпеї до них підійшов чоловік, який запропонував продати їм сувенір: кілька різьблених каменів із зображенням сцени.

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Артефакт був встановлений на сходах у будинку сім'ї в Герцелі, і про неї мало хто замислювався до цього року. Рафаель де Теммерман готувався до переїзду, а його син вирішив провести оцінку предмета. Пара фахівців з Галло-римського музею в Тонгеріні відвідала будинок, щоб оглянути сувенір, а наступного дня сім'ю відвідали поліцейські, які склали протокол.

За словами батька і сина, вони були здивовані, коли їм повідомили, що прикраса сходів є справжнім помпейським артефактом, який був вкрадений 50 років тому.

"Трохи дико думати, що туристи дивляться на копію, тоді як оригінал висів тут увесь цей час", — сказав Геерт де Теммерман журналістам.

Влада Італії хоче повернути артефакт Фото: Euronews Culture

Заступник мера Тонгерена з питань культури Ан Крістіаєнс сказав, що чиновники дуже хочуть, щоб артефакт повернули в Італію.

Геерт де Теммерман зазначив, що він виконуватиме будь-які плани влади щодо повернення каменів у Помпеї, але сподівається на грошову компенсацію.

Помпеї було зруйновано внаслідок виверження Везувію 79 року, і зараз місто є археологічною пам'яткою, яку охороняє Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік зробив приголомшливе відкриття під час вуличного розпродажу. Іноді цінні речі можна купити майже задарма і в цьому людям може допомогти непримітний розпродаж біля будинку або гаража.

Також стало відомо, що дружина мільйонера поскаржилася на труднощі розкішного життя. Зазвичай жінка ділиться враженнями про дорогі походи по магазинах, регулярні процедури з догляду за обличчям і шикарні вечері. Однак цього разу поскаржилася на труднощі у своєму житті.