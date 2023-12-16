Корисні поради: 9 лайфхаків, як використовувати харчову фольгу в господарстві

Фольга — один із найпотрібніших предметів у домі, якому знайдеться безліч застосувань у господарстві.

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Найчастіше ми використовуємо фольгу для запікання м'яса та риби на мангалі або в духовці. Але фольга має ще багато корисних способів застосування. Про те, як ще можна використовувати фольгу в господарстві, розповів сайт Shuba.

Фігурна форма для випічки

Якщо вам потрібно спекти пиріг або коржі для торта якоїсь особливої форми, зовсім необов'язково купувати нову форму для випічки. Тим паче, що стане в пригоді вам вона може лише один раз, а потім буде просто припадати пилом у шафі.

Замість цього складіть фольгу в кілька шарів і "зліпіть" з неї відповідну форму.

Кондитерський мішок

Спеціальні кондитерські корнети є на кухні далеко не в кожної господині. Якщо вам терміново знадобився кондитерський мішок, скрутіть його з фольги — це буде швидко і зручно.

Кондитерський мішок із фольги Фото: Скрін відео

Щоб захистити пиріг або м'ясо від підгоряння

Страва, накрита листом фольги, не згорить у духовці, коли скоринка вже зарум'янилася, а в середині їжа ще сира. Враховуйте, що фольгу потрібно покласти матовою поверхнею до їжі. Якщо ви покладете фольгу навпаки, скоринка підгорить ще швидше.

Щоб хліб став як свіжий

Хліб, який ви купили кілька днів тому, знову буде свіжим, наче щойно з печі, якщо ви збризнете його водою, загорнете у фольгу і нагрієте п'ять хвилин у духовці.

Духовку попередньо розігрійте до 200 °С.

Імпровізований чайний пакетик

Якщо у вас під рукою не виявилося чайника для заварювання, насипте чайне листя на шматочок фольги, скрутіть його мішечком і зробіть у фользі кілька проколів зубочисткою.

До мішечка прив'яжіть звичайну нитку й опустіть його в чашку, як чайний пакетик.

Чайний пакетик із фольги

Щоб банани довше зберігалися

Загорніть хвостик бананів у фольгу і приберіть їх у холодильник Так фрукти пролежать набагато довше, а значить сміливо купуйте їх із запасом.

Для заточування ножиць

Кухонні ножиці, що затупилися, можна швидко заточити, якщо різкими рухами порізати фольгу, складену в кілька шарів.

Для заточування візьміть використану фольгу після випічки або наріжте нову фольгу аркушами, які використаєте з часом.

Заточування ножиць фольгою Фото: Скрін відео

Антистатик для прання

Візьміть аркуш фольги, зімніть його в щільну кульку і відправте в пральну машину разом із брудною білизною. Після прання разом із фольгою ваш одяг не буде електризуватися.

Щоб яйця не тріскалися під час варіння

Перш ніж варити яйця, загорніть їх у фольгу. Такий спосіб запобіжить розтріскуванню та витіканню яєць під час варіння.

Нагадаємо, як легко захистити новорічну ялинку від котів. Кішки можуть стати справжнім кошмаром для різдвяних ялинок, але за допомогою одного кухонного предмета, що є майже в кожної господині, домашнім улюбленцям зіпсувати вам свято не вдасться.

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