Футбол і міцні напої: жінка вирішила відзначити 105-річний ювілей в особливій компанії (фото)

Флоренс Хекман каже, що любить футбольну команду Cincinnati Bengals, пожежників і віскі Fireball.

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16 грудня мешканка штату Огайо (США) відсвяткувала свій 105 день народження. Жінка планувала провести знаменний для неї день у колі знайомих і з кількома своїми улюбленими напоями. Про це пише Cleveland 19.

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Особлива дієта: жінка відсвяткувала 115 день народження і розкрила секрет довгого життя (фото)

Флоренс Хекман каже, що любить команду NFL (Національна футбольна ліга) Cincinnati Bengals, пожежників і віскі.

Цієї суботи, 16 грудня, американка планувала відзначати свій день народження разом із пожежною командою Дірфілд Тауншип і віскі з корицею Fireball, спостерігаючи за грою улюбленої команди проти Minnesota Vikings.

Хекман народилася в Цинциннаті 1918 року. Вона працювала в страховій компанії Union Central Life Insurance Company, а потім зайнялася вихованням сім'ї.

Нині жінка проживає в будинку для літніх людей Traditions of Deerfield, співробітники якого захотіли допомогти їй відсвяткувати знаменний день.

Наразі жінка проживає в будинку для літніх людей Traditions of Deerfield Фото: WXIX

Згідно з Книгою рекордів Гіннесса, найстарішій із нині живих людей належить іспанці Марії Браньяс Морера, якій 4 березня виповнилося 116 років.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка боїться, що її будинок на вершині схилу опиниться в морі. Нікола Бейлесс розповіла, що її батьки купили житло в 2001 році, коли воно знаходилося на відстані понад 200 метрів від краю обриву. Зараз ця дистанція скоротилася до 15 метрів.

Також стало відомо, що жінка бере гроші з родини за вечерю на Різдво. За словами Керолайн Даддридж, деякі люди кажуть, що вона несправедлива зі своїм планом платежів. Однак жінка все одно вважає, що це гарна ідея. Вона не збирається нічого змінювати найближчим часом.