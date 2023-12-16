"Знову шукаю коханця": 84-річна британка розлучилася з 38-річним бойфрендом (відео)

Після 4 років бурхливого роману Айріс Джонс розлучилася з молодим єгиптянином Мохаммедом Ібрагімом і заявляє, що готова до нових стосунків.

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84-річна британка Айріс Джонс розповіла, що молодий коханець кинув її заради іншої жінки. Але невдача в коханні не зламала жінку, і вона шукає нового партнера. Про це пише видання The Sun.

Айріс розповіла журналістам, що одразу ж після розставання Мохамед закрутив роман з іншою жінкою і використовував з нею ті самі прийоми, які чотири роки тому розтопили серце Айріс.

Згадуючи свій бурхливий роман з Мохаммедом Ібрагімом, який у свої 38 був на 46 років молодшим за неї, Айріс Джонс дивується тому, як погодилася вийти за нього заміж лише за кілька днів після їхньої першої зустрічі в листопаді 2019 року.

84-річна жінка була переконана, що їхні стосунки справжні і що пара кине виклик скептикам, які попереджали Айріс про те, що її коханець просто жиголо.

Влітку цього року стосунки пари зіпсувалися. Після низки отруйних сварок через гроші і домашні обов'язки, Айріс вигнала Мохаммеда.

Айріс розповіла журналістам, що її стосунки з молодим чоловіком з часом стали токсичними, і вона рада, що все закінчилося.

"Кілька тижнів тому зі мною абсолютно несподівано зв'язалася інша жінка через Facebook — вона теж пенсіонерка, бабуся і була розлючена через те, що Мохамед "прокотив" її. Він переїхав практично просто з мого бунгало у Вестон-Супер-Мер до її будинку в Лідсі. Але я не відчула жодної краплі ревнощів або жалю. Мені просто було її шкода", — розповіла Айріс.

Під час спілкування дві жінки з'ясували, що заповзятливий єгиптянин використовував одну й ту саму схему, щоб зачарувати свої жертви, аж до "прийомів" у спальні.

За пів року після розриву стосунків Айріс заявляє, що вона прийшла до тями і шукає нового партнера.

"Мені б на Різдво нового чоловіка — цього разу він буде платоспроможним, красивим, струнким, приблизно мого віку, матиме свій дім, а в ідеалі мені б хотілося чоловіка у формі", — заявляє оптимістична Айріс.

Жінка поділилася, що вже спілкується з потенційним кандидатом, який молодший за неї всього на 8 років.

"Я все ще люблю чоловіче товариство, тому готова спробувати знову", — поділилася Айріс.

84-річна британка розлучилася з 38-річним бойфрендом (відео)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що відомо про нового бойфренда Софі Тернер — віконт і коханець грецької принцеси. Софі Тернер на тлі скандального розлучення з Джо Джонасом, схоже, знайшла розраду в обіймах чарівного британського віконта Перегріна Пірсона.

Раніше Фокус писав, що Мадонна показала бойфренда, який молодший за неї на 35 років. Попдіва сходила на концерт в образі школярки і з новим хлопцем — боксером Джошем Поппером.