"Найбільший страх": туристи повисли на скелі через зламані американські гірки (відео)

Атракціон з технічних причин вийшов з ладу приблизно на 30 хвилин. Відпочивальникам довелося чекати, поки всі недоліки усунуть.

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У тематичному парку Disney World's Animal Kingdom туристи застрягли на американських гірках "Експедиція на Еверест". Прикрий інцидент трапився в американській Флориді минулого четверга, 14 грудня. Відповідне відео було опубліковано в соцмережі Х (колишній Twitter).

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"Ці гості застрягли на Евересті", – йдеться в описі до опублікованого ролика.

Співробітники парку стверджують, що один з атракціонів з технічних причин вийшов з ладу приблизно на 30 хвилин. Через це відпочивальникам довелося чекати, поки всі недоліки усунуть.

Повідомляється, що ці американські гірки мають висоту 199,5 футів (60,8 м) і ведуть на вершину скелі. Зрештою, за ідеєю розробників атракціону, їх має перехопити розгніваний Йєті.

"Добре, що у цьому відео не я", "Мій найбільший страх ще з дитинства", "Чудові краєвиди!", "Я був би дуже злим на місці цих туристів", "Як буває, йдеш в парк атракціонів, а застряєш на Евересті", "Подібні ділянки в американських гірках мені не подобаються найбільше", – пишуть користувачі мережі у коментарях.

Згідно з офіційним додатком Disney World, зараз атракціон "Експедиція на Еверест" працює у штатному режимі із типовим 25-хвилинним інтервалом.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, як на ярмарку в індійському місті Мохалі, штат Пенджаб, з висоти 15 метрів обвалилася частина атракціону "Вежа вільного падіння" разом із людьми. Як уточнюється, аварія сталася через несправність механізму.

Крім того, ми писали, що у Канаді відвідувачі тематичного парку Wonderland дуже злякалися після того, як майже на пів години застрягли догори ногами на маятниковому атракціоні під назвою Lumberjack.