Зірка соцмереж: собаку прийняли в поліцію після того, як вона "заробила мільйони" (відео)
Господар тварини Кліфф Браш кинув роботу бухгалтера, щоб стати повноцінним творцем контенту. Відтоді його собака подорожує світом, з'являється на телебаченні та навіть літає першим класом у літаку.
Службова собака, яка прославилася після того, як її господар почав викладати відео за її участю в інтернеті, різко змінила свою кар'єру, ставши співробітником поліцейського департаменту Маямі-Біч (США). Про це пише Daily Star.Важливо
Собаку породи голдендудль прийняли на службу в поліцію після того, як він "заробив мільйони" і обзавівся цілою базою відданих шанувальників.
33-річний власник Кліфф Браш почав викладати в соціальні мережі відеоролики про свого чотирирічного собаку Броуді 2020 року. Тільки цього року пара заробила на своїх милих вірусних роликах близько 1 мільйона доларів. Наразі у тварини понад 6 мільйонів підписників у TikTok, і вона не раз з'являлася на телевізійних шоу. Однак зараз Броуді збирається почати нову кар'єру в правоохоронних органах.
На початку минулого тижня 80-кілограмовий пес приєднався до підрозділу K-9 поліції Маямі-Біч як перший почесний член. Свою першу офіційну роботу він виконав у суботу, 16 грудня, коли очолив операцію "Врятуємо Різдво" — разом з офіцерами доставив іграшки більш ніж 400 дітям до свята. Це не перша його благодійна акція, раніше він уже відвідував лікарні для соціальних мереж.
Відтоді як він почав викладати відео з Броуді, Кліфф кинув роботу бухгалтера, щоб стати повноцінним творцем контенту. Відтоді його собака подорожує світом, з'являється на телебаченні та навіть літає першим класом у літаку.
Серед шанувальників тварини — Дженніфер Еністон і Раян Рейнольдс, але господар вважає, що його остання роль у поліції — одна з найбільш значущих.
"Ми робимо багато божевільних, веселих речей. Це робота на повну котушку. Ми вирушили в поліцейський департамент Маямі-Біч, де Броуді склав присягу як офіцер. Там були присутні кінологи, і нас супроводжував поліцейський ескорт", — сказав він.
Раніше Фокус повідомляв, в озері помітили рибу з "людським обличчям". Химерна на вигляд істота шокувала людей в інтернеті. Деякі з них порівнювали її навіть з Волан-де-Мортом з "Гаррі Поттера", інопланетянином і анімаційною рибою з фільму "Підводна братва".
Також стало відомо, що чоловік спіймав рекордного 114-кілограмового коропа на вудку. Рибалці знадобилася допомога кількох людей для того, щоб витягнути величезну рибу з води. Вага спійманого коропа встановила новий рекорд.