Звезда соцсетей: собаку приняли в полицию после того, как она "заработала миллионы" (видео)

Хозяин животного Клифф Браш бросил работу бухгалтера, чтобы стать полноценным создателем контента. С тех пор его собака путешествует по миру, появляется на телевидении и даже летает первым классом в самолете.

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Служебная собака, которая прославилась после того, как ее хозяин начал выкладывать видео с ее участием в интернете, резко изменила свою карьеру, став сотрудником полицейского департамента Майами-Бич (США). Об этом пишет Daily Star.

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Собака породы голдендудль была принята на службу в полицию после того, как "заработала миллионы" и обзавелась целой базой преданных поклонников.

33-летний владелец Клифф Браш начал выкладывать в социальные сети видеоролики о своей четырехлетней собаке Броуди в 2020 году. Только в этом году пара заработала на своих милых вирусных роликах около 1 миллион долларов. В настоящее время у животного более 6 миллионов подписчиков в TikTok, и оно не раз появлялось на телевизионных шоу. Однако сейчас Броуди собирается начать новую карьеру в правоохранительных органах.

В начале прошлой недели 80-килограммовый пес присоединился к подразделению K-9 полиции Майами-Бич в качестве первого почетного члена. Свою первую официальную работу он выполнил в субботу, 16 декабря, когда возглавил операцию "Спасем Рождество" — вместе с офицерами доставил игрушки более чем 400 детям к празднику. Это не первая его благотворительная акция, ранее он уже посещал больницы для социальных сетей.

Собаку по кличке Броуди приняли на службу в полицию Фото: SWNS

С тех пор как он начал выкладывать видео с Броуди, Клифф бросил работу бухгалтера, чтобы стать полноценным создателем контента. С тех пор его собака путешествует по миру, появляется на телевидении и даже летает первым классом в самолете.

Клифф Браш бросил работу бухгалтера, чтобы стать полноценным создателем контента Фото: SWNS

Среди поклонников животного — Дженнифер Энистон и Райан Рейнольдс, но хозяин считает, что его последняя роль в полиции — одна из самых значимых.

"Мы делаем много безумных, веселых вещей. Это работа на полную катушку. Мы отправились в полицейский департамент Майами-Бич, где Броуди принял присягу как офицер. Там присутствовали кинологи, и нас сопровождал полицейский эскорт", — сказал он.

Ранее Фокус сообщал, в озере заметили рыбу с "человеческим лицом". Причудливо выглядящее существо шокировало людей в интернете. Некоторые из них сравнивали его даже с Волан-де-Мортом из "Гарри Поттера", инопланетянином и анимационной рыбой из фильма "Подводная братва".

Также стало известно, что мужчина поймал рекордного 114-килограммового карпа на удочку. Рыбаку понадобилась помощь нескольких человек для того чтобы вытащить огромную рыбу из воды. Вес пойманного карпа установил новый рекорд.