Може викликати Вельзевула: на будівництві знайшли табличку з давнім прокляттям (фото)

Дослідники вважають, що моторошне послання належить до Середніх віків, і саме це робить знахідку такою особливою.

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Скрижаль із прокльонами, які, можливо, використовували для виклику Сатани сотні років тому, знайдено в одному з туалетів у Німеччині. Про це пише Daily Star.

Незвичайне місце було обрано не випадково, оскільки прокляття часто поміщали туди, де їх було вкрай складно знайти.

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Згорнутий шматок свинцю виявили в туалеті в Німеччині, і спочатку його прийняли за просту смужку металолому. Тільки коли дослідники придивилися ближче до знайденого на будівельному майданчику в Ростоці предмета, то вони зрозуміли, що він може викликати Вельзевула або Сатану.

"Ми знайшли те, чого не могли знайти. Після розгортання шматка металу на ньому виявилися слова "sathanas taleke belzebuk hinrik berith" — прокляття, адресоване жінці на ім'я Талеке та хлопцю на ім'я Хінрік (Генріх)", — розповів керівник розкопок доктор Йорг Ансорг.

Мерія Ростока поширила іншу заяву.

"Очевидно, вони повинні були мати справу з дияволами — Сатаною, Вельзевулом і Беритом. Невже хтось хотів зруйнувати стосунки Талеки і Генріха?" — свідчило воно.

Згорнутий шматок свинцю було виявлено в туалеті Фото: Daily Star

Дослідники вважають, що моторошне послання належить до Середніх віків, і саме це робить знахідку такою особливою.

"Скрижалі з прокльонами відомі з давніх часів у Греції та Римі, тобто з періоду з 800 року до нашої ери по 600 рік нашої ери. Нашу ж знахідку можна віднести до XV століття. Вона дійсно дуже незвичайна", — додав доктор Ансорг.

Позначки були ледь помітні неозброєним оком, але в заяві було зазначено, що це скоріше впізнавані письмена, а не каракулі. Знахідка в туалеті пояснюється логікою, оскільки їх часто клали в такі місця, де їх було б украй складно знайти.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівницю в часі" помітили зі смартфоном у руках. Жінка нібито розмовляє по мобільному телефону за кілька десятиліть до того, як ця технологія була винайдена.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, унаслідок чого 2023 і 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".