Зроблять вас мільйонером: неймовірна карта розкриває приховані скарби по всьому світу (фото)

Експерт створив карту найвідоміших у світі загублених скарбів і розповів легенду кожного із загадкових місць.

Related video

Протягом століть мисливці за скарбами по всьому світу були одержимі пошуками закопаної здобичі, безцінних артефактів і затонулих кораблів. Легендарні казки і міські міфи вели дослідників небезпечним шляхом у пошуках золота і слави. Експерт з пошуку скарбів Джуліан Еван-Гарт з Ессекса склав карту деяких з найвідоміших у світі загублених скарбів і більш детально вивчив міфи і легенди, що оточують їх. Про це він розповів виданню The Sun.

"Я вважаю, що це просто базове людське бажання розгадувати загадки, знаходити щось дивовижне або просто нести відповідальність за пошук чогось, що розширює наші знання", — сказав дослідник.

Він також зазначив, що соціальні мережі зробили обмін знахідками набагато простішим, і інші можуть побачити успіх або невдачу підприємств з пошуку скарбів.

Карта скарбів

Таємна здобич Джессі Джеймса

Легенда про заховану здобич Джессі Джеймса вартістю 1 мільйон фунтів стерлінгів (48 мільйонів гривень — Ред.) змушує мисливців за скарбами ламати голову вже понад століття. Історія свідчить, що Джессі та його банда грабіжників напали на поїзд мулів, що перевозив величезну кількість золота, який проїжджав через Оклахому.

Передбачається, що після обшуку поїзда награбоване було закопано десь неподалік, у місті Семент.

Але інші кажуть, що награбоване могло бути заховано разом з іншими багатствами банди на зберігання — або для того, щоб піти на пенсію, зберігши свої багатства, або для підтримки справи Конфедерації.

Як розповідає легенда, Джеймс народився в окрузі Клей, штат Міссурі, 1847 року, і разом зі своїм братом Френком вони керували бандою Джеймса-молодшого.

Вони займалися пограбуванням банків, диліжансів і поїздів по всьому Середньому Заходу, спеціально націлені на юніоністів та їхніх прихильників.

Брати раніше були частиною партизанської групи, що виступає за Конфедерацію, а пізніше використовували отримані навички у своєму житті як запеклі злочинці.

Мисливець за скарбами і колишній наїзник на биках Чад Сомерс розповідає, що 2018 року він сидів на схилі пагорба в сільському лісі в Огайо, коли, за його словами, Джессі Джеймс прийшов до нього уві сні.

Уві сні він почув, як злочинець сказав: "Тут я закопаю це. Тут я закопаю найбільший скарб, який я коли-небудь ховав у своєму житті".

Він вважає, що Джессі намагався вказати, де саме закопана його втрачена здобич, і це надихнуло його почати копати тут же голими руками.

Загублений скарб капітана Кідда

Уродженець Шотландії Вільям Кідд став відомим піратом після того, як захопив французький корабель, яким керував англійський капітан. Його судили і в кінцевому підсумку стратили за вбивство і піратство в Лондоні 1701 року.

Перш ніж шотландець здався, він розкрив місцезнаходження заритого скарбу на острові Гардінерс у Нью-Йорку.

Коли Кідд зрозумів, що не очистить своє ім'я, він спробував використати скарби, щоб купити собі свободу, але скарб був знайдений і використаний як доказ проти нього.

Але легенда свідчить, що ще одна частина скарбів капітана Кідда залишилася в секретних місцях і чекала свого відкриття.

Загублений скарб капітана Кідда

Золото інків Атауальпи

У 1850-х роках британський ботанік Річард Спрус знайшов путівник і вести мапу, на якій докладно описувалася величезна кількість скарбів, які, ймовірно, належали королю інків Атауальпе.

1532 року іспанські конкістадори відвідали короля інків, сподіваючись заявити права на цю землю, але коли він відмовився, короля і його знать схопили.

Він домовився з іспанцями про своє звільнення, погодившись в обмін наповнити свою тюремну камеру золотом, а наступні дві кімнати сріблом, яке, як вважають, коштує пів мільярда доларів у сьогоднішніх грошах.

Побоюючись, що король може спровокувати повстання, він звинуватив його у злочинах, щоб підготувати ґрунт для його страти.

Кажуть, що, дізнавшись про його страту, його генерал сховав усі найцінніші речі клану в глибокій печері в горах Ллангананатес в Еквадорі.

Золото інків Атауальпи

Таємні піски Атлантиди

Легенда свідчить, що в південній пустелі Аравійського півострова заховане загублене місто, повне скарбів. Місто отримало кілька назв — Вабар, Ірам, Убар, але найбільш відома назва "Атлантида".

Свого легендарного статусу це місце набуло тільки в 1900-х роках, коли британський дипломат Бертрам Томас намагався стати першим європейцем, який перетнув піски.

Його супроводжуючі розповіли йому про існування загубленого міста, і він дізнався про Атлантиду.

Через багато років письменник і режисер Ніколас Клапп заявив, що відкрив місто в Південному Омані, але відтоді його відкриття заперечують. Ймовірно, там можуть бути багаторічні скарби.

Скарби Атлантиди

Королівське Ельдорадо

Англійський корабель Merchant Royal, відомий як "Морське Ельдорадо", затонув біля берегів Корнуоллу, залишивши після себе неймовірну кількість багатств.

Фактична ціна загадкових уламків невідома, оскільки ніхто ніколи по-справжньому не бачив, що знаходиться всередині корабля, але вона дуже велика.

Цифри варіюються від 20 до 250 мільйонів фунтів стерлінгів, але більшість людей використовують приблизно 1 мільярд фунтів стерлінгів (5 мільярдів гривень — Ред.).

Передбачається, що на борту в момент затоплення перебувало 100 000 кг золота і 400 злитків мексиканського срібла.

Вважається, що майже всі цінні скарби залишилися недоторканими протягом 382 років.

Королівське Ельдорадо

Бурштинова кімната

Російська Бурштинова кімната, вартість якої оцінюють приблизно у 250 мільйонів фунтів стерлінгів (11 мільярдів гривень — Ред.), упродовж багатьох років приваблювала мисливців за скарбами після того, як її розграбували солдати під час Другої світової війни.

Це місце, вкрите бурштином і сусальним золотом від підлоги до стелі, було вперше створено 1701 року для другої дружини Фрідріха 1-го короля Пруссії.

На будівництво приголомшливої золотої кімнати пішло десять років. Вона займала площу 590 квадратних кілометрів і містила 13 000 кг бурштину.

Коли німецькі війська Гітлера вторглися в Радянський Союз, кімнату обклеїли шпалерами, щоб приховати її багатства від грабіжників.

Нагадаємо, що британський пошуковець Валентінас Авдєєвас за допомогою металошукача знайшов римську срібну "лігулу", відому як "туалетна ложка", у Долині Гламорган, Уельс. Цей унікальний артефакт, оголошений валлійською владою скарбом, проливає світло на стародавні практики і викликає інтерес через своє потенційне історичне значення.