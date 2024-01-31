Знахідку оголосили скарбом: у Британії знайшли дорогоцінний артефакт зі срібла (фото)

В Уельсі виявили унікальний артефакт часів Римської імперії – срібну лігулу. Цю річ, більше відому як туалетна ложка, оголосили скарбом.

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Влітку 2020 року британський пошуківець Валентінас Авдєєвас за допомогою металошукача знайшов римську срібну "лігулу", відомішу як "туалетна ложка" в Долині Гламорган, Уельс. Цей унікальний артефакт, оголошений валлійською владою скарбом, проливає світло на давні практики і викликає інтерес через своє потенційне історичне значення, пише Arkeonews.

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Римська лігула має довгу ручку з маленькою круглою чашечкою на одному кінці. Цікаво, що цей конкретний екземпляр спочатку був прямим, але потім його "зігнули у двох місцях". Експерти припускають, що в давнину такі знаряддя використовували по-різному. Серед них — витягування косметики та парфумів з пляшок із довгим горлом для нанесення на обличчя або тіло, введення ліків і навіть роль у медичних процедурах.

Особливістю цієї знахідки є матеріал — срібло. На відміну від поширеніших лігул з мідних сплавів, срібні часто пов'язані з медичним застосуванням, можливо, через антимікробні властивості срібла. Ця римська туалетна ложка є цінним артефактом, що дозволяє вивчити медичні знання та практики особистої гігієни в римській Західній Британії.

Фото: Amgueddfa Cymru

Значення цієї знахідки ще більше посилюється Законом про скарби 1996 року, який визначає лігулу як скарб через її вік (понад 300 років) і той факт, що вона містить понад 10% дорогоцінного металу. На наступному етапі Комітет з оцінки скарбів визначає справедливу ринкову вартість артефакту. Згодом сусідні музеї, такі як Cowbridge and District Museum, можуть отримати можливість придбати цей унікальний експонат для публічного показу.

Окрім римської туалетної ложки, Авдєєвас відкопав й інші скарби. Серед них — колекція артефактів бронзової доби, що складається з двох мечів і п'яти сокир, дві з яких мають оздоблення.

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Ця знахідка з Уельсу дозволяє не лише зазирнути у повсякденне життя римлян, але й піднімає питання про роль срібних лігул у стародавніх медичних практиках. Поки туалетна ложка та інші артефакти проходять експертизу, вони можуть незабаром знайти новий дім у музеях, збагачуючи наше розуміння історії та роблячи внесок у культурну спадщину регіону.

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