Одне з найдавніших поселень світу справжня аномалія: вчені досі шукають відповіді

У царстві стародавніх таємниць Гебеклі-Тепе привертає увагу своїми 12 000-літніми доісторичними чудесами. Проте в тіні на півдні Туреччини лежить менш відома перлина — Карахантепе, "сестра" Гебеклі-Тепе.

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Відкрита у 1997 році і все ще чекає на повні розкопки, археологічна пам'ятка Карахантепе розташована трохи більше ніж за 45 кілометрів на схід від своєї відомішої "сестри". Розташовані навколо скелястих гір Тектек, слово "тепе", що означає пагорб або вершину турецькою мовою, влучно описує обидва об'єкти. Хоча Карахантепе височіє на висоті близько 700 метрів над рівнем моря, пагорби тут не такі круті, як у Гебеклі-Тепе, пише IFLScience.

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Хоча руїни Карахантепе займають меншу площу — 325 000 квадратних метрів — вони мають схожі риси стовпів, особливі споруди, обеліски та вишукані скульптури тварин.

Згідно з дослідженням, археологи задокументували 274 архітектурні знахідки на цьому місці, щонайменше 266 з них — це стовпи, які досі гордо стоять. Деякі з них навіть прикрашені приголомшливими рельєфами із зображенням змій і людських облич.

Точний вік пам'ятки невідомий, але цілком ймовірно, що вона датується приблизно тим же періодом, що й Гебеклі-Тепе. Схоже також, що її заселяли лише протягом короткого проміжку часу в період неоліту.

Археологічна знахідка, що змінила історію

Вважалося, що Гебеклі-Тепе, яке саме по собі є дивом, не піддається логіці. Побудована між 9600 і 8200 роками до н. е. в епоху неоліту, ця пам'ятка кидає виклик припущенню, що такі складні споруди з'явилися лише після того, як люди опанували сільське господарство. Сільське господарство, що виникло 10 000-12 000 років тому, ознаменувало перехід від кочового до осілого суспільства.

Вік Гебеклі-Тепе спантеличив науковців, припускаючи, що розвинені цивілізації існували раніше, ніж думали дослідники спочатку, хоча ця ідея суперечлива і пронизана псевдоархеологічними віруваннями.

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Гебеклі-Тепе, яку часто сприймають як аномалію, є найстарішим відомим мегалітичним об'єктом у світі. Проте існування Карахантепе кидає виклик поняттю унікальності. Він натякає на відкриття, що змінюють парадигму, і чекають на розкопки.

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