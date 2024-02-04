Збільшила зріст "татуюванням" пупка: блогерка перевірила популярний тренд (відео)

У Китаї новий тренд — перевідні татуювання пупка. З їхньою допомогою жінки можуть візуально здаватися вищими за свій зріст.

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Перевідні татуювання з Китаю дають змогу візуально збільшити зріст на кілька дюймів. Однак не всі залишаються задоволеними результатом. Такого висновку дійшла блогерка з Колумбії Лаура Медьяр (Laura Mejiar), випробувавши новинку. Історію розповіли в британському таблоїді The Мirror.

Новий тренд збільшення зросту за допомогою тимчасового татуювання пупка прийшов із Китаю. Щоб здаватися вищими, жінки приклеюють фейковий пупок вище за справжній.

Татуювання створює ілюзію, ніби людина вища, ніж є насправді. Цей спосіб випробувала на собі блогерка Лаура Медьяр. Її відеоролик набрав 4,8 мільйона переглядів.

"Це найдивніша річ, яку я коли-небудь бачила у своєму житті", — сказала зірка соціальних мереж, розпаковуючи продукт.

"Це схоже на татуювання, за які платили водою, тож наклеймо… Як страшно, це схоже на пупок", — додала вона.

Однак підписників не вразив ефект після нанесення перекладного татуювання. Один із користувачів написав, що штучний пупок на тілі Медьяр виглядає коротшим і не схожий на справжній. Інший коментатор зазначив, що знаменитість навпаки візуально стала здаватися нижчою.

У таблоїді зазначили, що в Китаї тренд із фейковим пупком критикують через пропаганду західних стандартів краси, де довгі ноги, а тому й високий зріст — критерій привабливості для жінок.

Однак, як показало опитування, проведене Ipsos 2019 року, 63 відсотки китайців віддають перевагу дівчатам невисокого зросту. Ідеальним вони назвали діапазон від 5 футів 5 дюймів до 5 футів 9 дюймів.

"Хіба нам не подобаються милі короткі ніжки?" — запитав один із учасників опитування.

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