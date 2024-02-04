Увеличила рост "татуировкой" пупка: блогер проверила популярный тренд (видео)

В Китае новый тренд — переводные татуировки пупка. С их помощью женщины могут визуально казаться выше своего роста.

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Переводные татуировки из Китая позволяют визуально увеличить рост на несколько дюймов. Однако не все остаются довольными результатом. К такому выводу пришла блогер из Колумбии Лаура Медьяр (Laura Mejiar), испытав новинку. Историю рассказали в британском таблоиде The Мirror.

Новый тренд увеличения роста с помощью временной татуировки пупка пришел из Китая. Чтобы казаться выше, женщины приклеивают фейковый пупок выше настоящего.

Татуировка создает иллюзию, будто человек выше, чем есть на самом деле. Этот способ испытала на себе блогер Лаура Медьяр. Ее видеоролик набрал 4,8 миллиона просмотров.

"Это самая странная вещь, которую я когда-либо видела в своей жизни", — сказала звезда социальных сетей, распаковывая продукт.

"Это похоже на татуировки, за которые платили водой, так что давай наклеим… Как страшно, это похоже на пупок", — добавил она.

Однако подписчиков не впечатлил эффект после нанесение переводной татуировки. Один из пользователей написал, что искусственный пупок на теле Медьяр выглядит короче и не похож на настоящий. Другой комментатор отметил, что знаменитость наоборот визуально стала казаться ниже.

В таблоиде отметили, что в Китае тренд с фейковым пупком критикуют за пропаганду западных стандартов красоты, где длинные ноги, а следовательно высокий рост — критерий привлекательности для женщин.

Однако как показал опрос, проведенный Ipsos в 2019 году, 63 процента китайцев предпочитают девушек невысокого роста. Идеальным они назвали диапазон от 5 футов 5 дюймов до 5 футов 9 дюймов.

"Разве нам не нравятся милые короткие ножки?" — спросил один из участников опроса.

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