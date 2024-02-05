"Супермама" розказала про трюк, завдяки якому її діти сплять по 12 годин на добу

Аби довести, що цей лайфхак не випадковість, колишня няня Софі Міддлтон провела експеримент зі своєю другою донькою Рубі.

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Правильний режим перед сном надзвичайно важливий для малюків, проте часто змусити дитину спати вночі кілька годин поспіль здається надскладним завданням. Однак колишня няня Софі Міддлтон впевнена, що це цілком реально. Вона поділилась своїм корисним лайфхаком з журналістами видання Mirror.

Міддлтон з Дарлінгтона, що в англійському графстві Дарем, випробувала цей метод на власному досвіді. Її діти з раннього віку спокійно спали упродовж всієї ночі з 7 вечора до 7 ранку, коли їм було лише 10-14 тижнів. Виняток – перерви на годування груддю, які матір може "порахувати на пальцях однієї руки".

Колишня няня закликала батьків використовувати її метод. Щоб довести, що цей трюк не випадковість, жінка провела експеримент зі своєю другою донькою Рубі. Попри те, що люди казали матері, що "двох однакових дітей не буває", коли йдеться про сон, Рубі також почала спати по 12 годин на добу з 14 тижнів.

Як зробити так, щоб дитина спала всю ніч?

Британка стверджує, що найважливіше – це рутина та незалежність, тобто потрібно навчити дитину лежати в ліжечку самостійно без сторонньої допомоги. Малюк має засинати самостійно, без метушіння та переодягання.

Якщо дитину постійно тримають на руках, то вона звикає до комфорту й сон на руках у мами чи тата стає для неї рутиною. І після того, як її покладуть спати саму, дитина не може заспокоїтися.

Якщо дитину постійно тримають на руках, то вона звикає до комфорту й сон на руках у мами чи тата стає для неї рутиною Фото: Shutterstock/Halfpoint

Щодо встановлення правильного режиму перед сном, колишня няня наголошує, що для малюків важливо відчувати себе комфортно та безпечно. Саме тому потрібно контролювати час, який вони проводять перед екраном. В ідеалі потрібно вимикати всі гаджети за дві години до сну.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

Нагадаємо, раніше експерти розповіли, чому слід уникати денного сну. Вони вважають, що відпочинок протягом дня може бути не тільки не корисним, а й вкрай небезпечним для нашого здоров'я.

Також ми писали про те, які п'ять речей потрібно прибрати зі своєї спальні, щоб сон був міцним. На думку фахівців, багато хто з нас сам винен у тому, що погано засинає і не може розслабитися уві сні. Адже спальня має бути місцем для спокою та релаксації.