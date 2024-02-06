Народжений в Україні автор популярного додатка купив замок Березовського у Франції (фото, карта)

Співзасновник месенджера WhatsApp Ян Кум заплатив за замок російського олігарха на Лазурному березі 65 мільйонів євро, пишуть ЗМІ.

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Один із авторів популярного додатка WhatsApp Ян Кум купив замок Шато-де-ла-Гаруп, розташований на Лазурному березі Франції. Про це пише Le Figaro.

Американський мільярдер Ян Кум купив цей замок, що належав колись російському олігарху Борису Березовському, за 65 мільйонів євро. За даними Агентства з управління та повернення заарештованих і конфіскованих активів (Agrasc), це один із найкращих продажів з моменту початку їх роботи 2010 року. При цьому Agrasc повідомляв, що йдеться не тільки про сам маєток, а також про п'ять інших будівель, розташованих у ландшафтному парку площею 10 гектарів із басейном, джакузі і тенісним кортом.

Фото: Google Maps

Що відомо про продаж активу Березовського

Замок померлого майже 11 років тому російського олігарха Бориса Березовського на Французькій Рив'єрі 2015 року був конфіскований судом на користь держави Франції як дохід від відмивання грошей за обтяжливих обставин, здійсненого інвестиційною компанією Sifi та її менеджером Жаном-Луї Бордом, якого вважали підставною особою Бориса Березовського.

Як повідомляє Le Figaro, французькому правосуддю за запитом Росії знадобилося понад 10 років, щоб розплутати переплетення компаній і відстежити потоки грошей, використаних для придбання замку через компанію Sifi 1996 року. Свого часу Борис Березовський, якого вважали сірим кардиналом при колишньому президентові РФ Борисі Єльцині, впав в опалу з приходом до влади Володимира Путіна. Його "заслали" до Лондона і він став затятим противником Кремля. У березні 2013 року його знайшли повішеним за нез'ясованих обставин.

Березовського вважали противником Путіна. У Росії його заочно визнали винним у шахрайстві та легалізації коштів, придбаних злочинним шляхом під час укладення договору на поставку великої партії автомобілів між ВАТ "АвтоВАЗ" і АТЗТ "ЛогоВАЗ", і засудили до позбавлення волі на 13 років.

Фото: З відкритих джерел

Столітній замок на Французькій Рив'єрі, який раніше належав російському олігархові, було нарешті влітку 2023 року виставлено на продаж після багатьох років судових тяжб. За даними Bloomberg, за нього можна було б отримати понад 100 мільйонів доларів.

Продаж послідував за тривалою судовою тяганиною у Франції з кредиторами Березовського, включно мільярдера Романа Абрамовича і російську авіакомпанію ПАТ "Аерофлот", за право власності. Під час судового розгляду у Франції в 2011 році нерухомість було оцінено в 93,6 мільйона євро (102 мільйони доларів). Газета Nice-Matin повідомляла про оцінку майже в 120 мільйонів євро.

До історії замку Шато-де-ла-Гаруп

Замок на мисі Антіб з мальовничим краєвидом на Середземне море був побудований 1907 року для англійського лорда Чарльза Макларена, який мав титул барона Аберконвея.

Фото: З відкритих джерел

У замку є прямий вихід до моря, басейн, тенісний корт, джакузі, фонтани і сади. Головний особняк площею близько 1300 квадратних метрів включає музичну та більярдну кімнати, кімнату для малювання, зимовий сад і шість гостьових апартаментів. Згідно з документом про продаж, упорядкована територія займає площу понад 10 гектарів і містить п'ять прибудов або житлових приміщень, деякі з яких перебувають у поганому стані.

Свого часу в замку бували Пабло Пікассо та Ернест Гемінґвей. Саме у нащадків барона Березовський і викупив замок.

Ян Кум — нинішній власник замку

На сьогодні власник замку — американський підприємець і програміст Ян Кум. Він народився в Києві та виріс у передмісті української столиці — місті Фастів. Емігрував до США 1992 року з матір'ю і бабусею, жив у Маунтін-В'ю.

Фото: З відкритих джерел

Залишивши свого часу університет, Кум вступив на роботу в Yahoo, де працював до 2007 року. Там він познайомився з Брайаном Ектоном, з яким вони зареєстрували 2009 року компанію WhatsApp Inc., що створила однойменний месенджер.

У лютому 2014 року WhatsАpp було продано компанії Facebook за 19 мільярдів доларів. У результаті цієї угоди Кум став мільярдером зі статками в 6,8 мільярда доларів, за оцінкою журналу Forbes, і акціонером Facebook.

У квітні 2018 року Ян Кум оголосив про звільнення з Facebook, де входив до ради директорів компанії. Спочатку вважалося, що через це він позбувся акцій вартістю майже 1 мільярд доларів. Однак через кілька місяців з'ясувалося, що він, як і раніше, офіційно працює у Facebook, заробивши 450 мільйонів доларів на акціях компанії.

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