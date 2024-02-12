Помилка виробника: жінка показала вінтажну скриню, що вбила 14 дітей (відео)

Випуск цієї моделі був заборонений комісією з безпеки споживчих товарів (CPSC) у 2018 році.

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Рукодільниця Ліллі Скьолдал з Вічіто-Фолс (штат Техас, США) відома своїм талантом з реставрації меблів. Раніше жінка похизувалась у TikTok неймовірною трансформацією тумбочки, туалетного столика і величезного письмового стола, а зараз оновила 60-річну кедрову скриню, надавши їй більш сучасного вигляду. Однак, як несподівано з’ясувалось, ця вінтажна річ має "темне" минуле.

Скриню, яку випускали компанії Lane та Virginia Maid в 1961 році, Ліллі купила в місцевому магазині всього за 80 доларів. Реставрація зайняла у неї близько п'яти годин. Довелося зняти замка, відшліфувати всі поверхні, замінити шпон, замазати видимі дефекти фарбою та покрити скриню поліуретаном.

Результат роботи перевершив всі очікування, тож жінка вирішила поділитися цим дивовижним перетворенням на своїй сторінці в TikTok (@thefurnituredoctor), зібравши на момент публікації понад 700 тисяч переглядів та 52 тисячі вподобайок.

"Усе пройшло за планом, і я дуже задоволена ти, що вийшло", – каже Ліллі Скьолдал у кадрі.

Британка зраділа теплій реакції з боку аудиторії: вона дуже сподівається, що це спонукатиме людей не відмовлятися від старих меблів. Фото: TikTok

Британка зраділа теплій реакції з боку аудиторії: вона дуже сподівається, що це спонукатиме людей не відмовлятися від старих меблів.

Цікаво, що пізніше було розкрито "темне" минуле скрині. Як з’ясувалось, випуск цієї моделі був заборонений комісією з безпеки споживчих товарів (CPSC) у 2018 році через небезпеку для дітей, оскільки було виявлено, що її кришка автоматично блокується. Це стало причиною загибелі від задухи 14 дітей в період між 1977 і 2015 роками.

"Люди розуміють, що скриня небезпечна й що замок слід зняти, щоб запобігати нещасним випадкам", – каже блогерка й додає, що підшукає для неї нових власників.

Користувачі мережі у коментарях діляться власними думками.

"Так, це розумно зняти замок! Побачила таку в місцевому магазині і пройшла повз, бо не хотіла, щоб мої діти замикали в ній один одного"

"Це перша реставрація меблів, від якої не хотілося кричати. Дякую!"

"У мене також є така, в ній під замком зберігається весільна сукня"

"Спасибі! Це доказ того, що є дієві способи відновити пошкоджену деревину"

"Виглядає приголомшливо! Відмінна робота"

"Я не проти того, щоб іноді реставрувати меблі. Це радує око, коли бачиш, як вони повертаються до життя"

#lanecedarchest #facebookmarketplace #thrifting #thrifthaul #furnitureflip #CapCut #thrifted ♬ original sound - lilly - furniture & home DIYs @thefurnituredoctor Now… you may be asking, how was it illegal for them to sell it to me? Well, per the CPSC, it’s illegal to resell any recalled products. Lane did offer replacement locks for their chests but stopped as of January 2023. Regardless, you should ABSOLUTELY remove the lock from any Lane or Virginia Maid cedar chest since they can’t be unlocked from within, leading to a very dangerous situation if a child decides to get into the chest. Which has unfortunately happened way too many times. Now that we discussed all the serious stuff… here’s how I restored this 1961 Lane Cedar MCM Chest! + removed the lock + cleaned it down (this is sanitary and also helps reduce amount of sanding discs used) + sanded the top with 120 grit + applied colored epoxy putty to chipped veneer, sanded it down flush once dry + applied oil based wipe on polyurethane, 3 coats on top, 1 coat on the rest + veneer paint kit to hide some blemishes + ta-daaaaa!!! This beaut is ready for another 60+ years. Now… HOW MUCH DO I PRICE THIS FOR?!!? Let me know in the comments! And check the link in my bio if you want the list of supplies used for this flip! #diy

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