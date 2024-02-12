Ошибка производителя: женщина показала винтажный сундук, убивший 14 детей (видео)

Выпуск этой модели был запрещен комиссией по безопасности потребительских товаров (CPSC) в 2018 году.

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Рукодельница Лилли Скьолдал из Вичито-Фолс (штат Техас, США) известна своим талантом по реставрации мебели. Ранее женщина похвасталась в TikTok невероятной трансформацией тумбочки, туалетного столика и огромного письменного стола, а сейчас обновила 60-летний кедровый сундук, придав ему более современный вид. Однако, как неожиданно выяснилось, эта винтажная вещь имеет "темное" прошлое.

Сундук, который выпускали компании Lane и Virginia Maid в 1961 году, Лилли купила в местном магазине всего за 80 долларов. Реставрация заняла у нее около пяти часов. Пришлось снять замок, отшлифовать все поверхности, заменить шпон, замазать видимые дефекты краской и покрыть сундук полиуретаном.

Результат работы превзошел все ожидания, поэтому женщина решила поделиться этим удивительным преобразованием на своей странице в TikTok (@thefurnituredoctor), собрав на момент публикации более 700 тысяч просмотров и 52 тысячи лайков.

"Все прошло по плану, и я очень довольна тем, что получилось", — говорит Лилли Скьолдал в кадре.

Британка обрадовалась теплой реакции со стороны аудитории: она очень надеется, что это будет побуждать людей не отказываться от старой мебели. Фото: TikTok

Британка обрадовалась теплой реакции со стороны аудитории: она очень надеется, что это будет побуждать людей не отказываться от старой мебели.

Интересно, что позже было раскрыто "темное" прошлое сундука. Как выяснилось, выпуск этой модели был запрещен комиссией по безопасности потребительских товаров (CPSC) в 2018 году из-за опасности для детей, поскольку было обнаружено, что крышка сундука автоматически блокируется. Это стало причиной гибели от удушья 14 детей в период между 1977 и 2015 годами.

"Люди понимают, что этот сундук опасен и что замок следует снять, чтобы предупредить несчастные случаи", — говорит блогер и добавляет, что подыщет для него новых владельцев.

Пользователи сети в комментариях делятся своими мыслями.

"Да, это разумно снять замок! Увидела такую в местном магазине и прошла мимо, потому что не хотела, чтобы мои дети запирали в нем друг друга"

"Это первая реставрация мебели, от которой не хотелось кричать. Спасибо!"

"У меня также есть такая, в ней под замком хранится свадебное платье"

"Спасибо! Это доказательство того, что есть действенные способы восстановить поврежденную древесину"

"Выглядит потрясающе! Отличная работа"

"Я не против того, чтобы иногда реставрировать мебель. Это радует глаз, когда видишь, как она возвращается к жизни"

#lanecedarchest #facebookmarketplace #thrifting #thrifthaul #furnitureflip #CapCut #thrifted ♬ original sound - lilly - furniture & home DIYs @thefurnituredoctor Now… you may be asking, how was it illegal for them to sell it to me? Well, per the CPSC, it’s illegal to resell any recalled products. Lane did offer replacement locks for their chests but stopped as of January 2023. Regardless, you should ABSOLUTELY remove the lock from any Lane or Virginia Maid cedar chest since they can’t be unlocked from within, leading to a very dangerous situation if a child decides to get into the chest. Which has unfortunately happened way too many times. Now that we discussed all the serious stuff… here’s how I restored this 1961 Lane Cedar MCM Chest! + removed the lock + cleaned it down (this is sanitary and also helps reduce amount of sanding discs used) + sanded the top with 120 grit + applied colored epoxy putty to chipped veneer, sanded it down flush once dry + applied oil based wipe on polyurethane, 3 coats on top, 1 coat on the rest + veneer paint kit to hide some blemishes + ta-daaaaa!!! This beaut is ready for another 60+ years. Now… HOW MUCH DO I PRICE THIS FOR?!!? Let me know in the comments! And check the link in my bio if you want the list of supplies used for this flip! #diy

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