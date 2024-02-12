Міг стати суперзіркою: один із найшвидших людей у світі загинув у ДТП (фото, відео)

Кельвіна Кіптума вважали одним із фаворитів на завоювання золота в марафоні на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

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24-річний спортсмен Кельвін Кіптум і його тренер з Руанди Жерве Хакізімана загинули після того, як їхній автомобіль з'їхав з дороги між містами Елдорет і Каптагат на заході Кенії. Про це пише Euronews.

Чоловік, який встановив світовий рекорд, пробігши Чиказький марафон за 2 години 35 секунд і який міг стати суперзіркою бігу на довгі дистанції, загинув разом зі своїм наставником в автокатастрофі в неділю, 11 лютого.

Кіптуму було 24 роки, і тільки минулого тижня міжнародна федерація легкої атлетики World Athletics ратифікувала його світовий рекорд, встановлений минулого року. Він також був одним із фаворитів на завоювання золота в марафоні на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

За словами іншого кенійського спортсмена, Мілкаха Хемоса, аварія сталася на дорозі між містами Елдорет і Каптагат на заході Кенії.

Транспортний засіб на великій швидкості з'їхав з дороги і зіткнувся з деревом Фото: колаж Фокус

Місцева влада підтвердила, що в аварії брав участь тільки один автомобіль, а третю людину, жінку, яка також перебувала в салоні, доправили в лікарню з тяжкими травмами. Правоохоронні органи зазначають, що, судячи з усього, транспортний засіб на великій швидкості з'їхав з дороги і зіткнувся з деревом, після чого кілька разів перекинувся. Місцева поліція підтвердила загибель Кіптума і його тренера на місці події. Наразі лікарі борються за життя дівчини, яка перебуває в критичному стані.

Кіптум став першою людиною, яка пробігла марафон менш ніж за 2 години й 1 хвилину в офіційному забігу. У Чикаго в жовтні 2023 року спортсмен побив результат іншого кенійця Еліуда Кіпчоге. Це був лише третій його марафон вищого рівня. Кіптум мав розпочати свій сезон на Роттердамському марафоні у квітні, який став би його першим змаганням після встановлення світового рекорду.

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