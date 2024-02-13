Пройшла 965 кілометрів: зниклий собака знайшовся через 4 роки (відео)

Бенджаміну Бакстеру довелося переїхати, але в новому будинку не дозволялося тримати собак. Поки хлопець шукав інше житло, домашня тварина втекла від друга його родини.

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У США собака, який зник у 2020 році з будинку сім'ї в Колорадо, знайшовся чотири роки потому біля мексиканського кордону. Тварина подолала відстань майже в 600 миль (965 км). Про це пише UPI.

Бенджаміну Бакстеру було 13 років, коли він узяв додому 6-тижневе цуценя на прізвисько Петчес, але 2020 року йому довелося переїхати в Небраску на нову роботу, а в новому орендованому будинку не дозволялося тримати собак. Поки хлопець шукав новий дім, у якому можна було б тримати домашню тварину, Петчес жив в друга сім'ї в Калхані, штат Колорадо, але він пробув в нього всього кілька місяців і втік.

За словами Бакстера, спочатку він не хвилювався, оскільки Петчес уже не раз тікав, але коли минуло кілька днів, а на оголошення про зникнення собаки не було жодних відгуків, він втратив надію.

Бенджаміну Бакстеру було 13 років, коли він узяв додому 6-тижневе цуценя на прізвисько Петчес Фото: YouTube

31 січня 2023 року дружині американця, Елізабет, зателефонувала його мати і сказала, що їй дзвонили й повідомляли про те, що собака був знайдений у Лас-Крусесе, штат Нью-Мексико, але вона підозрює, що це може бути шахрайство. Бакстер зв'язався з притулком і незабаром переконався, що у них дійсно є його домашня тварина.

Петчеса привезли з Нью-Мексико в будинок друга сім'ї в Колорадо, куди, за словами господаря, він скоро поїде, щоб забрати його до себе назовсім.

Раніше Фокус повідомляв, що собака, зростом з людину, досі вважає себе цуценям. Величезний ньюфаундлендський пудель на прізвисько Роульф все ще намагається застрибнути на коліна господаря Крейга, незважаючи на свою вагу в 45 кг.

Також стало відомо, що в Індії через 8 місяців звільнили підозрюваного в шпигунстві голуба. Співробітники правоохоронних органів помітили на нижньому боці обох крил птаха символи китайською мовою, після чого почалося тривале розслідування.