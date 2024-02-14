"Це дешевше": студент добирається на навчання літаком через ціни на житло (відео)

Одразу після занять Тім Чен вирушає не додому, а в аеропорт. Високі ціни на житло змусили хлопця двічі на тиждень літати літаком, щоб дістатися до університету.

Related video

Захмарні ціни на оренду житла у Ванкувері (Канада) змушують багатьох мешканців шукати творчі шляхи, щоб займатися своїми справами в місті. Саме так вчинив Тім Чен, щоб не платити величезні гроші. Про цю незвичайну історію пише CTV News Canada.

Для хлопця, який є студентом останнього курсу факультету мистецтв Університету Британської Колумбії (UBC), дорога на заняття виглядає зовсім по-іншому. Тім двічі на тиждень добирається на навчання літаком.

"Я подумав, чому б мені не зупинитися в Калгарі, а потім просто прилетіти сюди, адже летіти лише годину, це те ж саме, що їхати автобусом. Це дешевше ніж орендувати житло", — розповів він.

Чен родом із Калгарі. До цього він жив у Ванкувері, поки навчався в UBC, але восени, їдучи на канікули, залишив свою квартиру, яку винаймав. Коли він повернувся, на нього чекав шок від цін на житло.

"Коли я перевірив ціни на житло, то подумав, що вони сильно зросли. Мені потрібно платити близько 2500 доларів за оренду, тож я не відчував, що зможу це робити", — пояснив канадець.

Одразу після занять Тім Чен вирушає не додому, а в аеропорт Фото: CTV News

Він почав вивчати ціни на перельоти з Калгарі до Ванкувера і зрозумів, що вони становлять близько 150 доларів в обидва кінці. Він відвідує два заняття на тиждень в університеті. Загалом він платитиме за перельоти близько 1200 доларів на місяць, поки живе вдома з батьками в Калгарі. В кінцевому підсумку це набагато дешевше, ніж середня вартість двокімнатної квартири у Ванкувері, яка становить близько 2100 доларів.

"Загалом у мене три години занять, після занять я повертаюся в автобус і їду назад в аеропорт!" — сказав Чен.

Видання зазначає, що Ванкувер, як і раніше, залишається найдорожчим містом Канади для орендарів. Але знайти житло ще складніше, оскільки частка вакансій у місті становить 0,9 відсотка.

Чен планує літати в університет на свої два заняття до кінця навчального року.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній пілот ВПС у 102 роки знову підняв винищувач у небо. Джек Хеммінгс провів у повітрі близько 20 хвилин, пілотуючи літак часів Другої світової війни. Раніше чоловік уже виконував фігури вищого пілотажу заради збору коштів для гуманітарної авіакомпанії MAF.

Також стало відомо, що незадоволені пасажири почали громити аеропорт через скасування рейсу. Люди, які очікували на свій політ, напали на обслуговуючий персонал і завдали шкоди дорогому обладнанню. Їхній рейс затримали на цілу добу, а потім і зовсім скасували.