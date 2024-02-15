"Абсолютна гидота": на пасажирів літака під час польоту посипалися личинки

Серед багажу виявилася валіза, в якій була риба, що гнила. Після приземлення літака всім пасажирам наказали покинути борт, а проблемну дорожню сумку помістили в пакет для знищення.

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У вівторок, 13 лютого, рейс авіакомпанії Delta з Амстердама до Детройта, штат Мічиган (США) був змушений розвернутися за годину після зльоту через те, що з верхнього відсіку на пасажирів, які сиділи в кріслах економ-класу, посипалися личинки. Про це пише The Indendent.

Серед багажу виявилася валіза, в якій була риба, що гнила. Після приземлення літака всім пасажирам наказали покинути борт, а проблемну дорожню сумку помістили в пакет для знищення. Сам літак також піддався глибокому очищенню.

Один із пасажирів на ім'я Келс написав у X (Twitter) про пережитий сумний досвід під час польоту.

"Дуже приємно, коли через 2 години 8-годинного польоту Delta в Амстердам з'ясовується, що з нами подорожує тухла риба і личинки", — написав він.

В інтерв'ю Daily Mail Келс розповів, що співробітники авіакомпанії встановили особу власника валізи з гнилою рибою і затримали його в літаку після того, як решта людей залишили борт. Як компенсацію пасажирам надали 8 000 вільних миль (майже 13 тисяч км), компенсацію за номер у готелі і талон на харчування за 30 доларів, якщо вони затрималися на ніч.

Ілюстративне фото Фото: Reddit

Інші люди, які теж потрапили на рейс із личинками, написали про це на форумі Reddit:

"Ми з сім'єю були на борту літака Delta. Жінка, яка сиділа прямо за нами, сказала стюардесам, що личинки падають їй на голову. Уф. Я обернулася, а вони копошилися на сидінні. Але нас все ж пересадили вперед";

"Одна з наших ручних сумок стояла поруч із валізою з рибою, тож наприкінці польоту, коли я пішов по неї після ретельної перевірки, пасажир, про якого йдеться, все ще сидів там і не виходив із літака. Тож передбачаються якісь наслідки, але незрозуміло які. Риба була загорнута в газету. Абсолютна гидота".

Літак Delta було виведено з експлуатації для глибокого очищення.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній пілот ВПС у 102 роки знову підняв винищувач у небо. Джек Хеммінгс провів у повітрі близько 20 хвилин, пілотуючи літак часів Другої світової війни. Раніше чоловік уже виконував фігури вищого пілотажу заради збору коштів для гуманітарної авіакомпанії MAF.

Також стало відомо, що незадоволені пасажири почали громити аеропорт через скасування рейсу. Люди, які очікували на свій політ, напали на обслуговуючий персонал і завдали шкоди дорогому обладнанню. Їхній рейс затримали на цілу добу, а потім і зовсім скасували.