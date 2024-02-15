Безжальна гра: українка в Італії побила російську дівчину за викликом, — ЗМІ

За словами нібито постраждалої, 32-річна дівчина завдала їй тілесних ушкоджень для того, щоб помститися за народ своєї країни, який страждає від війни. Сама українка все заперечує.

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Українка в Італії могла побити ескортницю з Росії, щоб помститися за народ своєї країни, який продовжує страждати від повномасштабної війни. Про це пише La stampa.

За словами авторів матеріалу, жінка нібито покликала росіянку для того, щоб вони зайнялися сексом утрьох з її 57-річним хлопцем. Він є бізнесменом, який володіє нічним клубом у Турині.

У результаті, коли вони вже перебували в спальні, жінку з Росії нібито почали принижувати і використовувати на ній методи, які є занадто ризикованими та сміливими. Росіянка після цього одразу побігла до лікарні, щоб обробити синці, як зазначається в матеріалі.

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Дівчина за викликом пізніше поділилася, що цю "безжальну еротичну гру" нібито було придумано для того, щоб помститися за страждання, які пережив український народ через війну. Стався інцидент ще в лютому 2023 року.

Після цього 32-річна українка Альона Рафф потрапила під суд. Її звинувачували в тому, що вона не просто завдала росіянці тілесних ушкоджень, а ще й пограбувала її. З гаманця дівчини за викликом зникло 440 євро, які українка в неї нібито забрала під час спроби "втечі".

Спочатку Альона була просто заарештована поліцією після скарги дівчини з Росії. Потім їй заборонили наближатися до неї, але незабаром цей захід було скасовано. Сама українка категорично заперечує звинувачення на свою адресу.

В офіційній постанові кримінальної справи записано, що 32-річна дівчина запросила росіянку на вечерю в один з італійських ресторанів, де запропонувала продовжити вечір удома разом з її партнером, заздалегідь заплативши.

Уже в готелі дівчина за викликом відмовилася від запропонованих послуг, після чого українка нібито "почала її бити, смикати, кидати на землю й утримувати".

Незабаром відбудеться чергове засідання суду, де адвокат українки Джанлука Віска поставить під сумнів історію, яку розповіла дівчина з Росії. Також у суді виступлять свідки того вечора.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що у Варшаві поліція побила двох українців через конфлікт із поляками. За даними юриста Віталія Махинька, після звільнення українці пройшли медичний огляд і отримали всі необхідні документи, що підтверджують нанесення тілесних ушкоджень поліцейськими.