Безжалостная игра: украинка в Италии избила российскую девушку по вызову, — СМИ

По словам якобы пострадавшей, 32-летняя девушка нанесла ей телесные повреждения для того, чтобы отомстить за народ своей страны, который страдает от войны. Сама украинка все отрицает.

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Украинка в Италии могла избить эскортницу из России, чтобы отомстить за народ своей страны, который продолжает страдать от полномасштабной войны. Об этом пишет La stampa.

По словам авторов материала, женщина якобы позвала россиянку для того, чтобы они занялись сексом втроем с ее 57-летним парнем. Он является бизнесменом, который владеет ночным клубом в Турине.

В результате, когда они уже находились в спальне, женщину из России якобы начали унижать и использовать на ней методы, которые являются слишком рискованными и смелыми. Россиянка после этого сразу побежала в больницу, чтобы обработать синяки, как отмечается в материале.

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Девушка по вызову позже поделилась, что эта "безжалостная эротическая игра" якобы была придумана для того, чтобы отомстить за страдания, которые пережил украинский народ из-за войны. Случился инцидент еще в феврале 2023 года.

После этого 32-летняя украинка Алена Рафф попала под суд. Ее обвиняли в том, что она не просто нанесла россиянке телесные повреждения, но еще и ограбила ее. С кошелька девушки по вызову пропало 440 евро, которые украинка у нее якобы забрала во время попытки "побега".

Сначала Алена была просто арестована полицией после жалобы девушки из России. Потом ей запретили приближаться к ней, но вскоре эта мера была отменена. Сама украинка категорически отрицает обвинения в свой адрес.

В официальном постановлении уголовного дела записано, что 32-летняя девушка пригласила россиянку на ужин в один из итальянских ресторанов, где предложила продолжить вечер дома вместе с ее партнером, заранее заплатив.

Уже в отеле девушка по вызову отказалась от предложенных услуг, после чего украинка якобы "начала ее избивать, дергать, бросать на землю и удерживать".

Вскоре состоится очередное заседание суда, где адвокат украинки Джанлука Виска поставит под сомнения историю, которую рассказала девушка из России. Также в суде выступят свидетели того вечера.

Напомним, 31 января сообщалось, что в Варшаве полиция избила двух украинцев из-за конфликта с поляками. По данным юриста Виталия Махинько, после освобождения украинцы прошли медицинское освидетельствование и получили все необходимые документы, подтверждающие нанесение телесных повреждений полицейскими.