Незвичайний вчинок пасажира в порожньому літаку викликав суперечки в мережі (фото)

Ентоні Томас планував відкинути спинку сидіння і насолодитися польотом, але виявився незадоволений політикою "вільних місць" авіакомпанії.

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Пасажир Southwest Airlines Ентоні Томас із Вашингтона, США, розлютився, коли інший мандрівник сів прямо за ним у майже порожньому літаку. Про це він повідомив у X (раніше Twitter).

Американець, який працює шеф-кухарем, розраховував спокійно відкинутися на спинку крісла — але був вражений, коли один із лише кількох пасажирів сів просто за ним, попри десятки інших варіантів.

"Уявіть собі розкіш сісти на рейс, на якому всього два пасажири. І з усіх місць на рейсі подивіться, куди він вирішив сісти", — написав Томас на сайті X (Twitter), і поділився селфі, на якому чітко видно людину, що сидить прямо за ним у майже порожньому літаку.

Селфі в порожньому літаку Фото: X (Twitter)

Оскільки за Томасом було помічено лише двох інших пасажирів, які сиділи в 10 рядах, політика авіакомпанії "вільні місця" не сподобалася американцеві, чиє селфі переглянули понад 36 мільйонів разів, і воно спричинило дискусію про етикет у літаку в коментарях.

"Це точно так само, як люди, які паркуються просто поруч із вами, маючи купу вільних місць", "Я думаю, ці люди надзвичайно залежні від інших", "Це той самий чувак, який пропускає 30 порожніх пісуарів, щоб притулитися до вас і спробувати поговорити в робочий час", — писали незадоволені користувачі соцмережі.

Однак багато людей були й на боці іншої людини.

"Хлопець, напевно, боїться літати, замість того, щоб поводитися дуже моторошно, просто попросіть його сісти в той самий ряд — може, у вас з'явиться друг", "Я вибираю місце, коли бронюю квиток. Якщо раптом виявиться, що рейс порожній, а я опинюся прямо за вами, це не змінить того факту, що я хочу саме це місце", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що колишній пілот ВПС у 102 роки знову підняв винищувач у небо. Джек Хеммінгс провів у повітрі близько 20 хвилин, пілотуючи літак часів Другої світової війни. Раніше чоловік уже виконував фігури вищого пілотажу заради збору коштів для гуманітарної авіакомпанії MAF.

Також стало відомо, що незадоволені пасажири почали громити аеропорт через скасування рейсу. Люди, які очікували на свій політ, напали на обслуговуючий персонал і завдали шкоди дорогому обладнанню. Їхній рейс затримали на цілу добу, а потім і зовсім скасували.