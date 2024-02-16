Необычный поступок пассажира в пустом самолете вызвал споры в сети (фото)

Энтони Томас планировал откинуть спинку сидения и насладиться полетом, но оказался недоволен политикой "свободных мест" авиакомпании.

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Пассажир Southwest Airlines Энтони Томас из Вашингтона, США, пришел в ярость, когда другой путешественник сел прямо за ним в почти пустом самолете. Об этом он сообщил в X (ранее Twitter).

Американец, который работает шеф-поваром, рассчитывал спокойно откинуться на спинку кресла — но был поражен, когда один из всего нескольких пассажиров сел прямо за ним, несмотря на десятки других вариантов.

"Представьте себе роскошь сесть на рейс, на котором всего два пассажира. И из всех мест на рейсе посмотрите, куда он решил сесть", — написал Томас на сайте X (Twitter), и поделился селфи, на котором отчетливо виден человек, сидящий прямо за ним в почти пустом самолете.

Селфи в пустом самолете Фото: X (Twitter)

Поскольку за Томасом было замечено только два других пассажира, сидящих в 10 рядах, политика авиакомпании "свободные места" не понравилась американцу, чье селфи было просмотрено более 36 миллионов раз и вызвало дискуссию об этикете в самолете в комментариях.

"Это точно так же, как люди, которые паркуются прямо рядом с вами, имея кучу свободных мест", "Я думаю, эти люди чрезвычайно зависимы от других", "Это тот самый чувак, который пропускает 30 пустых писсуаров, чтобы прижаться к вам и попытаться поговорить в рабочее время", — писали недовольные пользователи соцсети.

Однако многие люди были и на стороне другого человека.

"Парень, наверное, боится летать, вместо того, чтобы вести себя очень жутко, просто попросите его сесть в тот же ряд — может, у вас появится друг", "Я выбираю место, когда бронирую билет. Если вдруг окажется, что рейс пустой, а я окажусь прямо за вами, это не изменит того факта, что я хочу именно это место", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что бывший пилот ВВС в 102 года вновь поднял истребитель в небо. Джек Хеммингс провел в воздухе около 20 минут, пилотируя самолет времен Второй мировой войны. Ранее мужчина уже выполнял фигуры высшего пилотажа ради сбора средств для гуманитарной авиакомпании MAF.

Также стало известно, что недовольные пассажиры начали громить аэропорт из-за отмены рейса. Люди, которые ожидали свой полет, напали на обслуживающий персонал и нанесли ущерб дорогостоящему оборудованию. Их рейс был задержан на целые сутки, а потом и вовсе отменен.