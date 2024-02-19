Незвичайний подарунок: чоловік під час розлучення зажадав від дружини повернути йому нирку (фото)

Доктор Річард Батіста прийняв доленосне рішення пожертвувати одну зі своїх нирок дружині Доунелл після того, як вона двічі невдало перенесла трансплантацію.

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Чоловік з Багамських островів зажадав від дружини повернути нирку або віддати йому 1,5 млн доларів у рамках божевільної угоди про розлучення. Про це пише Daily Star.

Доктор Річард Батіста під час шлюборозлучного процесу висунув приголомшливу вимогу. Він попросив свою дружину Доунелл повернути досить незвичайний подарунок, але лікарі сказали, що це просто неможливо. Історія набула широкого розголосу 2009 року.

Подружжя одружилося 1990 року, у них народилося троє дітей, але чоловік стверджував, що проблеми в шлюбі виникли після того, як у його дружини почалися проблеми зі здоров'ям. У 2001 році він прийняв доленосне рішення пожертвувати одну зі своїх нирок коханій після того, як вона двічі невдало перенесла трансплантацію.

"Моїм першочерговим завданням було врятувати їй життя. Другим бонусом було реанімувати наш шлюб", — розповідав він тоді.

Попри порятунок життя своєї дружини, всього через чотири роки Доунелл подала на розлучення, на превеликий жаль доктора Батісти. Звинувативши її в любовному зв'язку, він у відповідь гнівно зажадав, щоб вона або повернула йому нирку, або виплатила 1,5 млн доларів.

Подружжя одружилося 1990 року Фото: CBS Історія з розлученням набула широкого розголосу 2009 року Фото: CBS

Попри його дивну вимогу, медичні експерти зійшлися на думці, що Доунелл було б абсолютно неможливо перенести операцію з видалення.

"Тепер це її нирка, і її видалення означало б, що їй доведеться перейти на діаліз або це зовсім уб'є її", — заявив фахівець із медичної етики Роберт Вітч.

Видання зазначає, що жодної з вимог доктора Батісти не було виконано, і в 10-сторінковому рішенні Верховний суд округу Нассау відхилив його прохання.

"Спроба відповідача домогтися грошової компенсації не тільки суперечить приписам закону, а й, можливо, загрожує йому кримінальним переслідуванням", — заявив тоді суддя.

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