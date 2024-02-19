В Італії хочуть побудувати найдовший підвісний міст у світі, але боси мафії проти (фото)

Ідея про реалізацію масштабного проєкту обговорюється вже вдруге, але його успіх може вплинути на дохід організованих злочинних угруповань. Пізніше до протестів приєдналися й екологічні активісти.

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Уряд Італії просуває план будівництва двохмильного (3,3 км) моста, що з'єднує Сицилію з материковою частиною країни, але стикається з протидією екологічних груп і мафії. Про це пише Daily Star.

Ідея щодо реалізації цього масштабного проєкту обговорюється вже вдруге.

Лише рік тому італійським чиновникам було наказано відмовитися від планів з будівництва масивного мосту, який стане переправою для автомобілів через Мессинську протоку, протяжністю 3300 метрів. Попередження щодо надійності мосту висловлювали не тільки експерти, які критикували проєкт, а й різні мафіозні організації.

Видання зазначає, що ще покійний прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі закликав до будівництва 2002 року, вихваляючись, що воно буде завершено 2010 року. Однак жодної цеглини не було закладено, попри дві спроби політика. Однак нещодавно італійський уряд знову заявив про свою надію з'єднати материк із Сицилією масивним мостом. Джорджія Мелоні та її новий кабінет воскресили "дику" ідею минулого року. Але боси мафії знову були не в захваті.

Ідея щодо реалізації цього масштабного проєкту обговорюється вже вдруге Фото: Webuild Image Library

Побоювання з приводу впливу мафії на будівництво з'явилися незабаром після перших оголошень у травні минулого року. Критики занепокоїлися про те, що в будівництві може бути задіяно тіньові угоди. Однак участь мафії в проєкті малоймовірна, оскільки, згідно з попередніми заявами, організовані злочинні спільноти вважають за краще, щоб міст залишався на стадії проєкту, оскільки вони процвітають завдяки нерозвиненості району.

"Я не боюся проникнення злочинців. На кожен євро, вкладений у будівництво мосту, існуватимуть органи контролю, над якими ми зараз працюємо", — заявив минулого року заступник голови Ради міністрів Італії Маттео Сальвіні.

Пізніше до закликів зупинити зведення мосту долучилися й екологічні групи, але з причин, які можуть вплинути на планету. На їхню думку, півгодинний пором між материковою Італією і Сицилією був названий кращим способом перевезення людей, ніж будівництво моста довжиною в 3300 метрів.

Раніше Фокус повідомляв, що мільярдери планують будувати підземні бункери по всьому світу. На думку фахівців з Bulletin of the Atomic Scientists, загроза ядерної війни стала вищою, ніж за останні десятиліття, а людство переживає "момент історичної небезпеки".

Також стало відомо, що влада села придумала, як відігнати "злих" духів після загадкових смертей. Жителів попередили, що 8, 14 і 15 числа кожного місяця не можна приводити худобу і приносити рис, лісові трави, дрова, землю і каміння. Відвідувачі села теж повинні дотримуватися нових вимог.