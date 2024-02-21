Подружжя натрапило на таємну кімнату в старому будинку, в якій знайшли "скарби" (відео)

Ніколь Холлідей та її партнер спустилися в темний підвал, про який не підозрювали, і виявили всередині понад 10 старовинних пляшок вина.

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Сімейна пара, усвідомивши масштаби руйнувань у своєму будинку 1960-х років, вирішила зробити ремонт до роботи. Однак під час ремонту Ніколь Холлідей та її партнер натрапили на доволі приємний сюрприз. Про це жінка розповіла в одному зі своїх відео, які вона викладає в TikTok.

Подружжя купило старовинний будинок, який потребує невеликого ремонту і знайшло в ньому потаємну кімнату.

Ніколь Холлідей та її партнер одразу ж взялися за роботу, щойно отримали ключі від житла 1960-х років, яке зараз коштує сотні тисяч фунтів стерлінгів. Жінка показала, як багато роботи потрібно для ремонту будинку. На стінах з'явилися сильні тріщини, котлу, який вони вважали новим, було 14 років, а дошки підлоги прогнили через протікання. Ролик став вірусним і був переглянутий понад 1,9 млн разів.

Під час довгих годин, проведених за обдиранням шпалер і руйнуванням стін, пара виявила кімнату, про яку навіть не підозрювала. Однак це був не останній сюрприз. Коли Ніколь спустилася в моторошний і темний підвал, вона побачила прихований винний льох.

На відео можна побачити близько дюжини пляшок нерозпечатаного нектару, які збирали пил. Користувачі соцмереж були здивовані такою незвичайною знахідкою в старовинному будинку. Деякі люди радили повернути випивку колишнім власникам, але інші з цим абсолютно не погодилися.

"Ці пляшки червоного вина 1984 року коштують приблизно 140 фунтів стерлінгів за пляшку", "Я по-хорошому заздрю вам", "Потрібно відкрити пляшку, коли будинок буде закінчено, щоб відсвяткувати", — писали вони.

Глядачі також помітили каберне-совіньйон Canepa з Чилі та французьке Les Hauts de Castelmaure Corbières. Ціни на ці вина можуть варіюватися залежно від їхнього віку і правильності зберігання. Але якщо вірити коментарям у TikTok, у винному льосі пари може зберігатися понад 1 000 фунтів стерлінгів.

Раніше Фокус повідомляв, що американка перетворила простий сарай на будинок своєї мрії. На ремонтні роботи пішло цілих 18 місяців. До цього Софі Гілер 3 роки жила у фургоні.

Також стало відомо, що жінка прожила на віддаленому райському острові безплатно 2 тижні. Дівчина відпочивала від сучасних зручностей. Брук Меган вирішила жити на віддаленому острові, де мешкає всього близько 80 осіб, прала одяг у колодязі та лазила по деревах за кокосовими горіхами.