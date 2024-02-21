Супруги наткнулись на тайную комнату в старом доме, в которой нашли "сокровища" (видео)

Николь Холлидей и ее партнер спустились в темный подвал, о котором не подозревали и обнаружили внутри больше 10 старинных бутылок вина.

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Семейная пара, осознав масштабы разрушений в своем доме 1960-х годов, решила сделать ремонт к работе. Однако во время ремонта Николь Холлидей и ее партнер наткнулись на довольно приятный сюрприз. Об этом женщина рассказала в одном из своих видео, которые она выкладывает в TikTok.

Супруги купили старинный дом, который нуждается в небольшом ремонте и нашли в нем потайную комнату.

Николь Холлидей и ее партнер сразу же принялись за работу, как только получили ключи от жилья 1960-х годов, который сейчас стоит сотни тысяч фунтов стерлингов. Женщина показала, как много работы требуется для ремонта дома. На стенах появились сильные трещины, котлу, который они считали новым, было 14 лет, а доски пола прогнили из-за протечек. Ролик стал вирусным и был посмотрен более 1,9 млн раз.

Во время долгих часов, проведенных за обдиранием обоев и разрушением стен, пара обнаружила комнату, о которой даже не подозревала. Однако это был не последний сюрприз. Когда Николь спустилась в жуткий и темный подвал, она увидела скрытый винный погреб.

На видео можно увидеть около дюжины бутылок нераспечатанного нектара, которые собирали пыль. Пользователи соцсетей были удивлены такой необычной находкой в старинном доме. Некоторые люди советовали вернуть выпивку прежним владельцам, но другие с этим совершенно не согласились.

"Эти бутылки красного вина 1984 года стоят примерно 140 фунтов стерлингов за бутылку", "Я по-хорошему завидую вам", "Нужно открыть бутылку, когда дом будет закончен, чтобы отпраздновать", — писали они.

Зрители также заметили каберне-совиньон Canepa из Чили и французское Les Hauts de Castelmaure Corbières. Цены на эти вина могут варьироваться в зависимости от их возраста и правильности хранения. Но если верить комментариям в TikTok, в винном погребе пары может храниться более 1 000 фунтов стерлингов.

Ранее Фокус сообщал, что американка превратила простой сарай в дом своей мечты. На ремонтные работы ушло целых 18 месяцев. До этого Софи Хилер 3 годы жила в фургоне.

Также стало известно, что женщина прожила на отдаленном райском острове бесплатно 2 недели. Девушка отдыхала от современных удобств. Брук Меган решила жить на отдаленном острове, где проживает всего около 80 человек, стирала одежду в колодце и лазила по деревьям за кокосовыми орехами.