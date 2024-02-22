"Мандрівник у часі" знову спробував довести, що він остання людина на Землі

Чоловік, який називає себе єдиним, хто вижив, покатався на спорткарі по вулицях міста, у якому не було людей. Багато користувачів соцмереж не повірили, що на людство чекає таке майбутнє.

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Таємничий чоловік, який стверджує, що він стане останньою людиною на Землі, знову здивував шанувальників. Хлопець спробував довести, що він є "мандрівником у часі". Він поділився своїм новим роликом у TikTok, який встиг стати вірусним.

Хлопець на ім'я Хав'єр, який стверджує, що він зміг переміститися у 2027 рік, показав свої поїздки порожньою вулицею на Lamborghini.

Чоловік уперше здобув широку популярність 2021 року, заявивши, що він перенісся на шість років у майбутнє, де виявив, що він, мабуть, єдина людина, яка вижила, у світі. Відтоді він ділиться відеозаписами своїх поневірянь столичними містами як імовірним доказом своєї теорії.

У багатьох своїх роликів Хав'єр показував, як він гуляв туристичними визначними пам'ятками, як-от Колізей у Римі (Італія), або пустими аеропортами, як у Марракеші (Марокко). Хлопець ніде не зустрічав людей. Тепер же він вирішив надати докази в інший спосіб. У кількох останніх відео він був помічений за кермом розкішного автомобіля, що проїжджає тихими вулицями.

Чоловік показав дорогу. Виявилося, що це порожня вулиця з припаркованими на узбіччі автомобілями. Не було ні пішоходів, ні машин, які б їхали поруч із ним або на зустріч.

Користувачі TikTok, як і раніше, розходяться в думках, чи є ці відео доказом того, що чоловік той, за кого він себе видає.

"Скільки днів ви там стирчите?", "Якщо ви там просто перебуваєте, сходіть до супермаркету і візьміть усе безплатно", "Але як ти міг застрягти у 2027 році, чому ж тоді написано, що відео завантажене у 2024 році?", "Хтось щонайменше це знімає", — писали люди в коментарях.

Блогер опублікував низку відеороликів про свої так звані візити в майбутнє. У своїх відео він показує себе в супермаркетах і на дорогах, а також на футбольних стадіонах і поруч із пам'ятками Європи, де немає людей. На його акаунт у TikTok під назвою @unicosobreviviente, що перекладається як "єдиний, хто вижив", підписано понад 8,2 мільйона користувачів.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка стверджує, що чийсь голос допоміг її бабусі врятувати життя дитині. Вона поділилася історією своєї бабусі, якій "надприродна" зустріч допомогла врятувати її дочку. Розповідь викликала бурхливе обговорення в соцмережах.

Також стало відомо, що в покинутому особняку, безлюдному майже 50 років, знайшли старовинні листи і записки. На дверцятах однієї з шаф висіла червона сукня, через яку порожній будинок і отримав своє прізвисько, але це далеко не єдина річ, що залишилася від останніх власників.