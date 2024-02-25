Чоловік викопав 500-кілограмову бомбу, яку прийняв за бойлер (фото)

Іен Джері думав, що знайшов старий пристрій для нагрівання води або ж шматок металобрухту. Коли стало зрозуміло, що це снаряд, на місце подій прибули правоохоронні органи.

Related video

57-річний Іен Джері з Великої Британії під час будівельних робіт на прибудинковій території відкопав німецьку бомбу вагою в пів тонни. Про це пише Daily Mail.

Мешканець Плімута виявив снаряд часів Другої світової війни, вагою в 500 кілограмів, коли копав траншею під фундамент прибудови на ділянці нового будинку своєї дочки. За його словами, коли лопата вдарилася об металевий корпус, він думав, що знайшов старий бойлер або шматок металобрухту. Однак після кількох днів дощів ґрунт навколо предмета в траншеї вимило, і стало зрозуміло, що це снаряд, який не розірвався.

Чоловік зателефонував у поліцію, і через п'ять хвилин після дзвінка прибулі правоохоронці почали операцію з безпечного знешкодження бомби. Задля безпеки 10 тисячам місцевим жителям тимчасово рекомендували залишатися вдома або евакуюватися.

Дощі розмили ґрунт і чоловік помітив снаряд Фото: FPS Images Лопата чоловіка вдарилася об металевий корпус Фото: FPS Images

Чоловік зазначив, що його донька прожила в новому будинку лише кілька тижнів.

"Я допомагав, робив усе своїми руками, влаштовував для неї спальню. Ми відремонтували чотири кімнати й працювали над прибудовою до кухні. Загалом, я думаю, ми витратили близько 15 000 фунтів на його ремонт. Ми копали фундамент для прибудови. Насправді ми знайшли снаряд близько тижня тому. Це було відразу за лінією забудови. Я вдарив щось лопатою, але ми спочатку не зрозуміли, що це було. Відтоді в нас пішов такий сильний дощ, що ґрунт у траншеї омивався все сильніше, після чого стало видно, що це бомба. Він близько метра в довжину і пів метра в діаметрі. До того моменту моя дружина сказала, що нам справді варто просто зателефонувати в поліцію і попередити їх. Я зробив фотографії та відправив їх, а за п'ять хвилин мені зателефонував сержант з Ексетера", — розповів Іен Джері.

Дружина Іена радила чоловікові зателефонувати в поліцію Фото: Daily Mail Чоловік допомагав доньці Фото: Daily Mail

Бомбу дістали й відвезли, після чого її опустять на глибину 14 метрів і знешкодять армійські експерти контрольованим вибухом.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловіка, який допомагає людям повернути прикраси, прозвали "Володарем перснів". Даррен Вайлс протягом останніх 12 років повертає людям їхні загублені коштовності. Те, що колись було його улюбленим заняттям, стало роботою для цього чоловіка. Нещодавно він здійснив ювілейну знахідку.

Також стало відомо, що на знімках з Google Maps помітили "секретну військову базу". Агент контррозвідки Даг Матшлер вважав, що знайшов таємний урядовий об'єкт, але не зміг довести цього. Нещодавно користувачі Reddit натрапили на знімки, які знову повернули інтерес до давніх чуток.