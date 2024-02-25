Мужчина выкопал 500-килограмовую бомбу, которую принял за бойлер (фото)

Иэн Джери думал, что нашел старое устройство для нагревания воды или же кусок металлолома. Когда стало понятно, что это снаряд, на место событий прибыли правоохранительные органы.

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57-летний Иэн Джери из Великобритании во время строительных работ на придомовой территории откопал немецкую бомбу весом в полтонны. Об этом пишет Daily Mail.

Житель Плимута обнаружил снаряд времен Второй мировой войны, весом в 500 килограмм, когда копал траншею под фундамент пристройки на участке нового дома своей дочери. По его словам, когда лопата ударилась о металлический корпус, он думал, что нашел старый бойлер или кусок металлолома. Однако после нескольких дней дождей почву вокруг предмета в траншее вымыло, и стало ясно, что это неразорвавшийся снаряд.

Мужчина позвонил в полицию, и через пять минут после звонка прибывшие правоохранители начали операцию по безопасному обезвреживанию бомбы. Для безопасности 10 тысячам местным жителям временно рекомендовали оставаться дома или эвакуироваться.

Дожди размыли почву и мужчина заметил снаряд Фото: FPS Images Лопата мужчины ударилась о металлический корпус Фото: FPS Images

Мужчина отметил, что его дочь прожила в новом доме всего несколько недель.

"Я помогал, делал все своими руками, устраивал для нее спальню. Мы отремонтировали четыре комнаты и работали над пристройкой к кухне. В целом, я думаю, мы потратили около 15 000 фунтов на его ремонт. Мы копали фундамент для пристройки. На самом деле мы нашли снарял около недели назад. Это было сразу за линией застройки. Я ударил что-то лопатой, но мы сначала не поняли, что это было. С тех пор у нас пошел такой сильный дождь, что почва в траншее омывалась все сильнее после чего стало видно, что это бомба. Он около метра в длину и полметра в диаметре. К тому моменту моя жена сказала, что нам действительно следует просто позвонить в полицию и предупредить их. Я сделал фотографии и отправил их, а через пять минут мне позвонил сержант из Эксетера", — рассказал Иэн Джери.

Жена Иэна советовала мужу позвонить в полицию Фото: Daily Mail Мужчина помогал дочери Фото: Daily Mail

Бомбу достали и увезли, после чего ее опустят на глубину 14 метров и обезвредят армейские эксперты контролируемым взрывом.

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