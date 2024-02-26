"Плакала, побачивши результат": наречена витратила 15 тисяч євро на торт у формі замка (фото)

Загалом на церемонію у лондонському готелі Savoy молодята витратили близько 56 тисяч євро.

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18-річна наречена Мадлен Бертон разом зі своїм 20-річним коханим Патріком з Великої Британії витратили близько 15 тисяч євро на грандіозний чотириметровий весільний торт у формі замка. Створенням десерту займалась професійна кондитерка Сем Вудрафф. Про це пише видання The Sun.

48-річна пекарка з Ессекса зізналася, що це був найбільший торт з усіх, які вона коли-небудь робила. Матір чотирьох дітей витратила 6 годин на зведення замку і навіть мусила скористатися драбиною, аби дістатися верхівки.

"Я плакала, побачивши готовий результат. Була дуже схвильована, тому що весь процес будівництва зайняв так багато часу", – ділиться своїми емоціями жінка, яка навіть просила про допомогу свого чоловіка 47-річного Дейва Вудраффома.

48-річна пекарка з Ессекса зізналася, що це був найбільший торт з усіх, які вона коли-небудь робила. Фото: Kennedy News & Media

В основі конструкції лежить 6 коржів у формі пелюсток, а решта частин зроблена з пінополістиролу. Вежі замку надруковані на 3D-принтері, вкриті 50 кг білої помадки та прикрашені золотим листям і світлодіодними повітряними кульками.

Наречена каже, що повністю задоволена результатом.

"Я попросила замок, і вона створила для мене справжню казку. Сем постійно мене вражає. Торт виглядав просто чудово, і я була в захваті! Весь день пройшов ідеально – на нашому весіллі було понад 200 гостей", – розповідає наречена.

Загалом на церемонію у лондонському готелі Savoy молодята витратили близько 56 тисяч євро.

Раніше Фокус писав, як 36-річна австралійська кондитерка Скай Бейлі, яка займається випіканням десертів з оригінальним оформленням, здивувала користувачів мережі своїм "кокаїновим тортом". Жінка поділилась фотографіями кулінарного експерименту на сторінці пекарні Skysies Cakes в Facebook й викликала дуже неоднозначну реакцію в клієнтів. За словами Бейлі, торт з індивідуальним оформленням на 30-річчя сину замовила його матір.

До того ж ми розповідали про пару зі США, яка вирішила купити торт, щоб дізнатися стать своєї першої дитини, але все пішло не за планом. Під час урочистої події батьки так і не дізналися новину.