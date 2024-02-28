Завис над землею: українські військові помітили незвичайний об'єкт у небі (відео)

Розмір і форма таємничого об'єкта залишаються загадкою, але висота, на якій перебував безпілотник, вказує на те, що він може бути чимось більшим, що перебуває на відстані понад 48 км.

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В Україні військові зняли на камеру дископодібний і абсолютно безшумний незвичайний летючий об'єкт у небі над зоною бойових дій. Про це пише Daily Mail.

Кадрами поділилися бійці 406-го батальйону. У лютому вони зафіксували незвичайний об'єкт у небі за допомогою квадрокоптера з тепловізійним баченням.

"Що це за х...? Чому він не рухається?" — чути голос за кадром.

Хоча розмір і форма об'єкта залишаються загадкою, але висота, на якій перебував безпілотник, вказує на те, що видимий об'єкт може бути чимось більшим, що перебуває на відстані понад 30 миль (48 км).

Розмір і форма об'єкта залишаються загадкою Фото: Daily Mail

Моторошні кадри були зняті 406-м батальйоном цього місяця за допомогою одного з понад 300 квадрокоптерів з тепловізійним баченням, які ЗСУ використовує для захисту країни від вторгнення Росії. Зазначається, що об'єкт у небі був теплішим за навколишнє середовище, хоча червоне "повідомлення про помилку" на інтерфейсі управління безпілотника робить ключові деталі нез'ясованими.

"Це НЛО, безсумнівно. Воно залишається на місці, на екрані. Збільште масштаб. Воно стоїть на місці, ви бачите?" — чути обговорення військових за кадром.

Загадковий повітряний об'єкт, поки що не впізнаний, має разючу схожість із "Багдадським фантомом" — худим циліндричним об'єктом, поміченим над Іраком у травні 2022 року інфрачервоною "тепловою" камерою безпілотника Reaper ВПС США.

Об'єкт у небі був теплішим за навколишнє середовище Фото: Daily Mail

Представник компанії-виробника дронів Mavic DJI зазначив, що, хоча він не може дати точну відповідь, ймовірна причина загадкового явища — це помилка в обладнанні.

Водночас деякі скептики в мережі припускають, що зображення на відео може бути явищем, відомим як "Фата Моргани". Міраж, названий на честь чарівниці з легенди про короля Артура, виникає, коли верхній шар теплого і нижній холодного повітря створюють "атмосферний канал", який заломлює або викривляє світло, створюючи віддзеркалення в повітрі.

"Це може бути просто оптична ілюзія зйомки чогось на водоймі. Звісно, це всього лише пара секунд, як зазвичай", — написав один із користувачів Reddit.

Однак залишається невідомим, чи було відео з НЛО 406-го батальйону записано біля великої водойми, і в 17-секундному ролику не видно нічого, крім внутрішньої географії.

Раніше Фокус повідомляв, що поїзд із 50 вагонами, який "втік", проїхав 70 кілометрів. Локомотив із вантажем рухався зі швидкістю 100 км на годину. Інцидент став одним із найнебезпечніших в історії індійської залізничної мережі, яка щодня перевозить мільйони пасажирів.

Також стало відомо, що підвісний перевернутий "хмарочос майбутнього" звисатиме з астероїда. Вежа Аналемма стане найвищою спорудою у світі й досягне 32 км. Конструкція буде прикріплена до астероїда кількома тросами високої міцності, які звисатимуть донизу.