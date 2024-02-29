Рідкісне явище: каліфорнійський водоспад став "вогнепадом" (фото, відео)

Ілюзію можна спостерігати тільки з середини до кінця лютого кожного року. Однак є кілька суворих критеріїв, яких має бути дотримано, щоб люди змогли насолоджуватися незвичайною картиною.

Related video

У США компанія Avideo зафіксувала рідкісне явище "вогняного водоспаду" в Йосемітському національному парку, штат Каліфорнія, коли водоспад здається каскадом розплавленої лави. Про це пише Newsweek.

На відео, знятому 22 лютого, з кількох ракурсів видно водоспад Хвощ, який немов горить вогнем.

Це явище відоме як "Вогняний водоспад". Ілюзію можна спостерігати лише з середини до кінця лютого кожного року в каліфорнійському парку. Вона виникає, коли сонце сідає під певним кутом, під яким світло падає на водоспад, створюючи ефект води, що палає.

На відео, знятому Шрінівасаном Маніеваннаном, видно, як глядачі стоять біля оглядового майданчика, чекаючи можливості побачити рідкісне явище. Через деякий час вода раптово стає такою, що світиться, ніби підпалена. У міру того як сонце продовжує сідати, колір світіння водоспаду стає дедалі більш насиченим.

З кількох ракурсів видно водоспад Хвощ, який немов горить вогнем Фото: YouTube

Однак є кілька суворих критеріїв, яких слід дотримуватися, щоб вогняний водоспад все ж з'явився.

По-перше, це явище дуже залежить від погоди, бо небо має бути кришталево чистим, щоб сонячні промені досягли води. Під час сезону вогняного водоспаду є дуже маленький проміжок часу, коли сонце сідає, щоб створити ілюзію, тож якщо в цей час багато хмар, то нічого не станеться.

Це також залежить від того, скільки води каскадом стікає зі скелі. Ілюзія виникає тільки тоді, коли в водоспаді достатньо води, щоб відбивати світло. Тому на землі завжди має бути трохи снігу, щоб вода надходила у водойму. Але при цьому мають бути теплі умови, щоб сніг розтанув настільки, щоб вода потрапила у водоспад.

Якщо умови холодні, а по скелі тече зовсім небагато води, то побачити світіння вогняного водоспаду все ще можливо. Світло все одно відбиватиметься від невеликої цівки води. Однак ілюзія не досягне свого повного ефекту, якщо над урвищем не падатиме багато води.

Раніше Фокус повідомляв, що українські військові помітили незвичайний об'єкт у небі. Його розмір і форма залишаються загадкою, але висота, на якій перебував безпілотник, вказує на те, що він може бути чимось більшим, що знаходиться на відстані понад 48 км.

Також стало відомо, що батько із сином помітили загадкове сяйво в нічному небі. Чоловікові вдалося зняти нібито незвичайний об'єкт, що падає на землю. Батько і син намагалися зрозуміти, що це за дивне явище, але так і не дізналися, що це було.