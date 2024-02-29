Таємниця вікторіанського будинку: жінка знайшла 130-річну капсулу часу під мостинами (фото)

Всередині лежали пенні 1901 року, пачка цигарок, капелюх, Біблія і лист. Усі ці речі були додані різними людьми за більш ніж століття.

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26-річна Медлін Гудвін із Великої Британії знайшла 130-річну капсулу часу під мостинами свого житла. Про це пише Metro.

Жінка навіть не підозрювала, що в її вікторіанському будинку знаходився "скарб" після того, як купила його чотири роки тому. Вона хотіла просто позбутися приставного столика, тому зробила оголошення в одній із груп Facebook. Після цього до неї звернулася жінка, яка раніше жила за її адресою.

Незнайомка з інтернету розповіла, що вони зібрали колекцію цінних речей відтоді, як її сім'я переїхала в 1890-х роках.

"Я назвала жінці наш поштовий індекс, і вона сказала, що раніше жила на цій вулиці, тоді я назвала їй нашу конкретну адресу, і вона сказала, що раніше жила в нашому будинку. Коли вона прийшла за столом, то розповіла нам про історію будинку. Відтоді як ми купили будинок чотири роки тому, в ньому було проведено багато ремонтних робіт, і ми показували жінці все це", — розповіла британка.

Коробка була захована під мостинами в шафі під сходами Фото: SWNS

Під час огляду будинку гостя розповіла Медлін про капсулу часу, яку її сім'я залишила у фундаменті будівлі під дошками підлоги. Сім'я поповнювала її до тих пір, поки не покинула будинок у 2007 році.

"Жінка була дуже наполеглива і хотіла, щоб ми знайшли її самі", — сказала нова власниця будинку.

Серед предметів у коробці було кілька старих газет Фото: SWNS

Медлін виявила капсулу під третьою мостиною в комірчині під сходами. Вона дістала старий металевий контейнер з-під підлоги. Всередині лежали пенні 1901 року, пачка цигарок, капелюх, Біблія і лист. Усі ці речі були додані різними людьми за більш ніж століття. Незнайомка, яка виявила схованку, під час продажу будинку додала в неї газету і DVD. На жаль, негода добралася до скриньки, тому лист від сім'ї цієї дами було неможливо прочитати.

"Там були такі випадкові речі, і це було доволі дивно, тому що того дня, коли жінка прийшла минулого тижня, виповнилося чотири роки відтоді, як ми з партнером переїхали в цей будинок. Які шанси? Було так дивно, що все збіглося", — додала Медлін.

Тепер вона планує поповнити капсулу і залишити її як подарунок майбутнім власникам будинку, але вона перекладе весь вміст у міцніший, герметичніший контейнер, щоб він краще зберігся.

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