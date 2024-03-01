"100 доларів за бак": одне з найбільших міст світу скоро залишиться без води

Політики запевняють, що ситуація поки що не критична, проте пересічні містяни з цим не погоджуються.

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Більш ніж 20-мільйонна агломерація Мехіко (Мексика) страждає від екстремального дефіциту води. Через аномальну посуху та спеку система водопостачання мегаполіса працює на межі можливостей. Місцеві жителі тижнями змушені економити кожну краплину, а експерти прогнозують подальше загострення ситуації. Про це повідомляє видання CNN.

За словами місцевого жителя Алехандро Гомеса, у його будинку в районі Тлалпан води немає вже 3 місяці. Слабкий напір іноді з’являється на годину-дві, проте цього замало навіть для заповнення кількох відер.

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На відміну від сусідів, у Гомеса немає великого резервуара для зберігання запасів, тому його родина мусить купувати питну воду й економити, зокрема, використовувати воду після умивання для зливу в туалеті.

Експерти пояснюють кризу низкою чинників. По-перше, роками триває посуха з аномально високими температурами та мінімумом опадів, що створює додаткове навантаження на інфраструктуру, котра й так ледь справляється зі зростанням попиту. По-друге, ситуацію ускладнює географія Мехіко — місто розташоване в гірській долині.

"До того ж доступ до води нерівномірний у районах і залежить від достатку людей", — каже дослідниця Фабіола Соса-Родрігес.

Вона попереджає, що вже за кілька місяців столиця Мексики може зіткнутися з "нульовим днем", коли в більшій частині міста "пересохнуть крани".

Уже за кілька місяців столиця Мексики може зіткнутися з "нульовим днем" Фото: Raquel Cunha

"Окремі райони страждають уже зараз, а до початку сезону дощів залишилося 4 місяці", — додає фахівець Крістіан Домінгес Сармьєнто.

Політики запевняють, що ситуація поки що не критична, проте пересічні мексиканці з цим не погоджуются. Як розповідає місцева жителька Аманда Мартінес, їй іноді доводиться купувати воду за 100 доларів за бак.

"Я не думаю, що хтось готовий до такого", — обурюється жінка.

Політики запевняють, що ситуація поки що не критична, проте пересічні мексиканці з цим не погоджуються Фото: Henry Romero

Нагадаємо, раніше Фокус писав про приморський курорт на сході Йоркширу (Велика Британія), який колись був магнітом для туристів, а тепер поступово перетворюється на місто-привид через стрімку ерозію скелі, на якій він розташований. За словами фахівців, будинки місцевих мешканців будь-якої миті можуть обвалитися в Північне море.

Також ми розповідали, що британський курорт Борнмут у 1960-х роках був одним із найпопулярніших центрів для відпочинку. Однак останнім часом ця казкова локація помітно здає позиції. Мандрівники скаржаться, що в місто не приходять інвестиції, а також помітно погіршилася сфера обслуговування та розвелося "повно дурнів і безхатченків".