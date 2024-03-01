"100 долларов за бак": один из крупнейших городов мира скоро останется без воды

Политики уверяют, что ситуация пока не критическая, однако рядовые горожане с этим не согласны.

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Более 20-миллионная агломерация Мехико (Мексика) страдает от экстремального дефицита воды. Из-за аномальной засухи и жары система водоснабжения мегаполиса работает на пределе возможностей. Местные жители неделями вынуждены экономить каждую каплю, а эксперты прогнозируют дальнейшее обострение ситуации. Об этом сообщает издание CNN.

По словам местного жителя Алехандро Гомеса, в его доме в районе Тлалпан воды нет уже 3 месяца. Слабый напор иногда появляется на час-два, однако этого мало даже для заполнения нескольких ведер.

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В отличие от соседей, у Гомеса нет большого резервуара для хранения запасов, поэтому его семья должна покупать питьевую воду и экономить, в частности использовать воду после умывания для слива в туалете.

Эксперты объясняют кризис рядом факторов. Во-первых, годами продолжается засуха с аномально высокими температурами и минимумом осадков, что создает дополнительную нагрузку на инфраструктуру, которая и так едва справляется с растущим спросом. Во-вторых, ситуацию осложняет география Мехико — город расположен в горной долине.

"Кроме того, доступ к воде неравномерен по районам и зависит от достатка людей", — говорит исследовательница Фабиола Соса-Родригес.

Она предупреждает, что уже через несколько месяцев столица Мексики может столкнуться с "нулевым днем", когда в большей части города "пересохнут краны".

Уже через несколько месяцев столица Мексики может столкнуться с "нулевым днем" Фото: Raquel Cunha

"Отдельные районы страдают уже сейчас, а до начала сезона дождей осталось 4 месяца", — добавляет специалист Кристиан Домингес Сармьенто.

Политики уверяют, что ситуация пока не критическая, однако рядовые мексиканцы с этим не согласны. Как рассказывает местная жительница Аманда Мартинес, ей иногда приходится покупать воду по 100 долларов за бак.

"Я не думаю, что кто-то готов к такому", — возмущается женщина.

Политики уверяют, что ситуация пока не критическая, однако рядовые мексиканцы с этим не согласны. Фото: Henry Romero

Напомним, ранее Фокус писал о приморском курорте на востоке Йоркшира (Великобритания), который когда-то был магнитом для туристов, а теперь постепенно превращается в "город-призрак" из-за стремительной эрозии скалы, на которой он расположен. По словам специалистов, дома местных жителей в любой момент могут обвалиться в Северное море.

Кроме того, мы рассказывали, что британский курорт Борнмут в 1960-х годах был одним из самых популярных центров для отдыха. Однако в последнее время эта сказочная локация заметно сдает позиции. Путешественники жалуются, что в город не приходят инвестиции, а также заметно ухудшилась сфера обслуживания и развелось "полно дураков и бомжей".