Надії більше немає: колись процвітаюче містечко біля моря перетворилося на пустелю (фото)

У населеному пункті в рази зросло безробіття, почався відтік населення, а ціни на нерухомість різко обвалилися.

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Жителі приморського міста Хорден, що в англійському графстві Дарем, вдалися до незвичайного кроку, щоб протидіяти злочинності в районах, де багато домівок стоять покинутими. На фасади будівель містяни почали встановлювати імітації дверей і вікон, аби створити видимість, ніби там хтось живе, пише видання Daily Mail.

За словами місцевих мешканців, після закриття знаменитої вугільної шахти 30 років тому ситуація в місті критично погіршилась: в рази зросло безробіття, почався відтік населення, а ціни на нерухомість різко обвалилися. Чимало родин просто покинули свої оселі, бо не могли їх продати чи здати в оренду.

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Тож тепер на вулицях Хордена стоять сотні занедбаних будинків. Оскільки злодії та безхатьки активно цим користуються, чиновники вирішили хоч якось поліпшити ситуацію шляхом маскування нежилих приміщень.

Як можна побачити на опублікованих фото, на передньому вікні в одній з хат написано "Здай мене в оренду", а на вхідних дверях іншої приклеєна записка з попередженням про нашестя гризунів.

Тут усе погано

"Краще дивитися на ці паперові вікна та двері, аніж на дошки чи вибиті шибки. Загалом тут усе погано — майже нема роботи, а злочинність процвітає", — скаржиться 50-річний місцевий житель Браян Беллінгем.

Його слова підтверджує й 61-річний Джеф Айві, який працює у поштовому відділенні. Чоловік пригадав, як до його будинку кілька разів вдирались наркомани.

"Щоночі творилось щось страшне. Це був кошмар, але, на щастя, їх потім виселили", — додає він.

Тепер на вулицях Хордена стоять сотні занедбаних будинків Фото: North News & Pictures Newcastle Тепер на вулицях Хордена стоять сотні занедбаних будинків Фото: North News & Pictures Newcastle

38-річна соціальна працівниця Луїза Мосс каже, що їхнє робітниче містечко потребує більшої допомоги від уряду, і наполягає на тому, що воно досі залишається гарним місцем для життя.

"Раніше вулиці Хордена були справжнім раєм, і ви могли залишити двері відчиненими, щоб побачити своїх сусідів. Тепер всі виїхали, бо немає роботи. Ціни на житло різко впали, а злочинність зросла", — каже жінка.

Закриття вугільної шахти

Колись в Хордені була одна з найбільших вугільних шахт Великої Британії. 4000 тамтешніх працівників свого часу навіть встановили рекорд з видобутку за один день — майже 7000 тонн вугілля. Однак в 1987 році підприємство все одно закрили на тлі занепаду вугільної промисловості в усій країні. Після цього населення міста скоротилося з 15 тисяч у 1950-х роках до 6807 у 2021-му. Будинки з терасами у населеному пункті тепер продаються в середньому за 53 тисячі фунтів стерлінгів.

Колись в Хордені була одна з найбільших вугільних шахт Великої Британії Фото: North News & Pictures Newcastle Колись в Хордені була одна з найбільших вугільних шахт Великої Британії Фото: North News & Pictures Newcastle

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що приморський курорт на сході Йоркширу (Велика Британія), який колись був магнітом для туристів, поступово перетворюється на "місто-привид" через стрімку ерозію скелі, на якій він розташований. За словами фахівців, будинки місцевих мешканців будь-якої миті можуть обвалитися в Північне море.

Крім того, ми розповідали, що британський курорт Борнмут у 1960-х роках був одним із найпопулярніших центрів для відпочинку, однак останнім часом ця казкова локація помітно здає позиції. Мандрівники скаржаться, що в місто не приходять інвестиції, а також помітно погіршилась сфера обслуговування і розвелося "повно дурнів та бомжів".