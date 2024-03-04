Надежды больше нет: процветающий в свое время городок возле моря превратился в пустыню (фото)

В населенном пункте в разы выросла безработица, начался отток населения, а цены на недвижимость резко обвалились.

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Жители приморского города Хорден, что в английском графстве Дарем, прибегли к необычному шагу, чтобы противодействовать преступности в районах, где многие дома стоят заброшенными. На фасады зданий горожане начали устанавливать имитации дверей и окон, чтобы создать видимость, будто там кто-то живет, пишет издание Daily Mail.

По словам местных жителей, после закрытия знаменитой угольной шахты 30 лет назад ситуация в городе критически ухудшилась: в разы выросла безработица, начался отток населения, а цены на недвижимость резко обвалились. Многие семьи просто покинули свои дома, потому что не могли их продать или сдать в аренду.

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Теперь на улицах Хордена стоят сотни заброшенных домов. Поскольку воры и бездомные активно этим пользуются, чиновники решили хоть как-то улучшить ситуацию путем маскировки нежилых помещений.

Как можно увидеть на опубликованных фото, на переднем окне в одном из домов написано "Сдай меня в аренду", а на входной двери другой приклеена записка с предупреждением о нашествии грызунов.

Здесь все плохо.

"Лучше смотреть на эти бумажные окна и двери, чем на доски или выбитые стекла. В целом здесь все плохо — почти нет работы, а преступность процветает", — жалуется 50-летний местный житель Брайан Беллингем.

Его слова подтверждает и 61-летний Джеф Айви, который работает в почтовом отделении. Мужчина вспомнил, как в его дом несколько раз врывались наркоманы.

"Каждую ночь творилось что-то страшное. Это был кошмар, но, к счастью, их потом выселили", — добавляет он.

Теперь на улицах Хордена стоят сотни заброшенных домов Фото: North News & Pictures Newcastle Теперь на улицах Хордена стоят сотни заброшенных домов Фото: North News & Pictures Newcastle

38-летняя социальная работница Луиза Мосс говорит, что их рабочий городок нуждается в большей помощи от правительства, и настаивает на том, что он до сих пор остается хорошим местом для жизни.

"Раньше улицы Хордена были настоящим раем, и вы могли оставить дверь открытой, чтобы увидеть своих соседей. Теперь все уехали, потому что нет работы. Цены на жилье резко упали, а преступность выросла", — говорит женщина.

Закрытие угольной шахты

Когда-то в Хордене была одна из крупнейших угольных шахт Великобритании. 4000 тамошних работников в свое время даже установили рекорд по добыче за один день — почти 7000 тонн угля. Однако в 1987 году предприятие все равно закрыли на фоне упадка угольной промышленности во всей стране. После этого население города сократилось с 15 тысяч в 1950-х годах до 6807 в 2021-м. Дома с террасами в населенном пункте теперь продаются в среднем за 53 тысячи фунтов стерлингов.

Когда-то в Хордене была одна из крупнейших угольных шахт Великобритании Фото: North News & Pictures Newcastle Когда-то в Хордене была одна из крупнейших угольных шахт Великобритании Фото: North News & Pictures Newcastle

Напомним, ранее Фокус писал, что приморский курорт на востоке Йоркшира (Великобритания), который когда-то был магнитом для туристов, постепенно превращается в "город-призрак" из-за стремительной эрозии скалы, на которой он расположен. По словам специалистов, дома местных жителей в любой момент могут обвалиться в Северное море.

Кроме того, мы рассказывали, что британский курорт Борнмут в 1960-х годах был одним из самых популярных центров для отдыха, однако в последнее время эта сказочная локация заметно сдает позиции. Путешественники жалуются, что в город не приходят инвестиции, а также заметно ухудшилась сфера обслуживания и развелось "полно дураков и бомжей".