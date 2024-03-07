"Підслуховують інопланетяни": користувачі iPhone помітили новий дивний значок (фото)

Хлопець, який поділився незвичайним фото телефоном батька, згадав, що він має звичку завантажувати безліч додатків, що додало загадковості.

Related video

Користувачі iPhone помітили новий дивний значок. Символ опинився поруч із годинником, ліворуч від рядка заряду батареї. Про це повідомив один із користувачів форуму Reddit.

Любителі iPhone по всьому світу здивувалися, коли на їхніх екранах з'являвся дивний синій символ. Одна людина навіть пожартувала, що цей символ може означати, що таким чином людей підслуховують інопланетяни.

"Що це за синій значок? З'явився на телефоні мого батька, і я й гадки не маю, що це таке", — підписав своє фото автор допису, який незабаром видалив свій акаунт.

Хлопець згадав, що його батько має звичку завантажувати безліч додатків, якими він не користується, що додало загадковості. Однак, попри жарт про інопланетян, реальне призначення цього знака набагато практичніше, ніж паранормальне.

Виявляється, це іконка для функції під назвою Voice Control в iOS. Ця чудова функція дає змогу керувати iPhone за допомогою голосу, виконуючи будь-які дії — від жестів до диктування і редагування тексту.

Іконка показує активність функції під назвою Voice Control в iOS Фото: Reddit

"Ви можете керувати iPhone за допомогою голосу. Вимовляйте команди, щоб виконувати жести, взаємодіяти з елементами екрана, диктувати і редагувати текст і багато іншого", — йдеться в офіційному повідомленні Apple.

Увімкнути або вимкнути цю функцію також нескладно. Будь-яка людина може додати її в Центр управління і натиснути на іконку або встановити її на ярлик доступності, щоб вона активувалася при потрійному натисканні на бічну кнопку. Ви також можете попросити Siri увімкнути або вимкнути його за допомогою простої голосової команди.

Раніше Фокус повідомляв, що лист із "майбутнього" налякав дівчину. Жінка зізналася, що послання, яке було написано маркером на аркуші зошита, змусило її переживати.

Також стало відомо, що чоловік знайшов таємничу чорну скриньку під своїм будинком. На коробці є ручка і шість металевих кіл, розташованих півколом на лицьовій стороні. За словами власника будинку, під колами були написані цифри 0, 4, 6, 8, 10. Користувачі соцмереж намагалися допомогти йому зрозуміти більше про його знахідку.