"Подслушивают инопланетяне": пользователи iPhone заметили новый странный значок (фото)

Парень, который поделился необычным фото телефоном отца, упомянул, что он имеет привычку загружать множество приложений, что добавило загадочности.

Related video

Пользователи iPhone заметили новый странный значок. Символ оказался рядом с часами, слева от строки заряда батареи. Об этом сообщил один из пользователей форума Reddit.

Любители iPhone по всему миру ломали голову, когда на их экранах появлялся странный синий символ. Один человек даже пошутил, что этот символ может означать, что таким образом людей подслушивают инопланетяне.

"Что это за синий значок? Появился на телефоне моего отца, и я понятия не имею, что это такое", — подписал свое фото автор сообщения, который вскоре удалил свой аккаунт.

Парень упомянул, что его родитель имеет обыкновение загружать множество приложений, которыми он не пользуется, что добавило загадочности. Однако, несмотря на шутку про инопланетян, реальное назначение этого знака гораздо более практичное, чем паранормальное.

Оказывается, это иконка для функции под названием Voice Control в iOS. Эта замечательная функция позволяет управлять iPhone с помощью голоса, выполняя любые действия — от жестов до диктовки и редактирования текста.

Иконка показывает активность функции под названием Voice Control в iOS Фото: Reddit

"Вы можете управлять iPhone с помощью голоса. Произносите команды, чтобы выполнять жесты, взаимодействовать с элементами экрана, диктовать и редактировать текст и многое другое", — говорится в официальном сообщении Apple.

Включить или выключить эту функцию также несложно. Любой человек может добавить ее в Центр управления и нажать на иконку или установить ее на ярлык доступности, чтобы она активировалась при тройном нажатии на боковую кнопку. Вы также можете попросить Siri включить или выключить его с помощью простой голосовой команды.

Ранее Фокус сообщал, что письмо из "будущего" напугало девушку. Женщина призналась, что послание, которое было написано маркером на тетрадном листе, заставило ее переживать.

Также стало известно, что мужчина нашел таинственный черный ящик под своим домом. На коробке есть ручка и шесть металлических кругов, расположенных полукругом на лицевой стороне. По словам владельца дома, под кругами были написаны цифры 0, 4, 6, 8, 10. Пользователи соцсетей пытались помочь ему понять больше о его находке.