"Завтра не настане": лист із "майбутнього" налякав дівчину (фото)

Жінка зізналася, що послання, яке було написане маркером на аркуші зошита, змусило її хвилюватися.

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Одна дівчина зі США розповіла, що отримала лист із дивним змістом від невідомого відправника. Вона поділилася знімком незвичайного послання на популярному форумі Reddit.

Жінка зізналася, що записка стурбувала її.

"Якщо ми будемо разом до самої смерті, це теж минеться. Кохай так, ніби завтра не настане. Смійся, як дитина. У стресі немає жодного сенсу", — було написано в посланні на аркуші зошита.

Як відправника на конверті було вказано "Майбутнє", а місце відправлення — штат Огайо у США. Оповідачка наголосила, що не має там жодних знайомих.

Як відправника на конверті було вказано "Майбутнє" Фото: Reddit

"Це просто дивно. (...) Я більш ніж спантеличена", — додала американка.

Користувачі форуму теж були здивовані такому посланню, але все ж багато хто жартував у коментарях:

"Не забудьте відіслати це собі через кілька років. Не варто створювати парадокси часу зараз, інакше завтра не настане";

"Із огляду на те, що лист із майбутнього, він абсолютно даремний. Жодних тобі виграшних лотерейних білетів, попереджень або ж порад, які акції купити";

"Мені сумно, що наше майбутнє в Огайо";

"Напишіть майбутньому у відповідь".

Багато користувачів форуму почали жартувати Фото: Reddit

Однак були й серйозніші коментарі. У них люди зазначали, що в автора листа простежується душевний розлад.

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